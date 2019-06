Zinnowitz

Was für ein grandioses Kinderfest: Gestern gastierte zum alljährlichen Kinderfest in der Kita „Regenbogen“ der Zirkus. Das Fest hat seit vielen Jahren in der Einrichtung Tradition, entsprechend groß war die Resonanz. Das Zirkusprogramm umfasste alles, was man sich nur vorstellen kann – schöne Tänzerinnen, mutige Akrobaten, Schlangenbändiger, eine trommelnde Boygroup, fröhliche Clowns, anmutige Artisten, wilde Löwen, kleine Rennfahrer und fröhlich galoppierende Pferdchen ... Eine Attraktion folgte auf die nächste. Die vielen Eltern, Geschwister und Großeltern im Publikum bedankten sich mit riesigem Applaus für die wunderbare Zirkusvorstellung.

Viele Wochen lang haben die 107 Mädchen und Jungen mit ihren 14 Erziehern unter der Regie von Leiterin Christina Oehmichen fleißig geprobt und die unterschiedlichsten Choreografien einstudiert. Mit viel Liebe zum Detail wurden Kostüme ausgewählt und angefertigt sowie die Gesichter geschminkt. Jedes Kind, egal, ob aus der Krippe oder dem Kindergarten, hatte seinen Platz im Programm und konnte seine Rolle vor großem Publikum zur Vorstellung bringen. Angesichts einer absolut stimmigen Gesamtchoreografie von mehr als einer Stunde und der unübersehbaren Freude der Knirpse am darstellenden Spiel wischte sich so manches Elternteil Freudentränen aus dem Gesicht. Von dieser besonderen Zirkusvorstellung dürften die Mädchen und Jungen noch hören, wenn sie längst dem Kindergartenalter entwachsen sind, denn es wurde fotografiert und gefilmt, was das Zeug hielt.

Das Sommerfest bei hoch sommerlichen Temperaturen wurde zudem genutzt, um den 22 Kindern, die in wenigen Wochen von der Kita „Regenbogen“ in die Grundschule wechseln, ihre Zuckertüten zu überreichen. Auch dieses Ritual hat Tradition in der Kita und fand viel Anklang.

Cornelia Meerkatz