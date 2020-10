Greifswald

Zufriedene Eltern, glückliche Kinder und gut gefüllte Kassen bei den Ausstellern: Für die einen war es die Chance, überbordende Kleiderschränke zu entleeren und Platz zu schaffen für neue Kleidung, andere freuten sich über ein Schnäppchen.

Viele Eltern kamen mit ihren Kindern am Samstag zum Kinderflohmarkt in das Haus der Kultur in der Greifswalder Brandteichstraße, wo knapp 40 Aussteller Kinderkleidung, Bücher und Spielzeug verkauften. „Mit so viel Zulauf haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Dana Tews, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Haus der Kultur e.V. über die Resonanz.

Zwischenzeitlich musste der Eintritt in die Halle gestoppt werden, weil zu viele Besucher zeitgleich kamen und sich die Veranstalter an die Einhaltung der Hygieneregeln hielten. Das Tragen einer Maske war Pflicht, auch musste jeder Besucher seine Kontaktdaten hinterlassen. Teile des Flohmarkts fanden im Freien statt.

Geld geht in die Kasse der Kinder

Frauke und Felix Janke erstanden für ihren Sohn ein Laufrad für zehn Euro. Für die noch ungeborene Tochter wurden Babysachen gekauft. „Die Kleidung ist doch super erhalten. Ich muss keine neuen Sachen teuer im Laden kaufen“, sagte Frauke Janke. Die siebenjährige Lana freute sich über einen Roller, den Mutter Franziska Schwatke zu einem Schnäppchenpreis erstanden hatte. Oma Babette Schwatke griff bei einer Cordhose für die Enkelin zu. Auch die Aussteller waren zufrieden. Am Stand von Sophie Gött liefen vor allem die Spielsachen besonders gut. „Das Geld geht in die Kasse der Kinder“, so Sophie Gött.

Offene Jugendarbeit wegen Corona schwierig

Der Flohmarkt war für den Verein die erste große Aktion nach dem Corona-Lockdown. Wegen der Pandemie arbeitet der Verein derzeit auf Sparflamme. „Die gesamte offene Kinder- und Jugendarbeit ist schwierig“, so Tews. Workshops zum Bau von Möbeln aus Euro-Paletten, das Graffiti-Atelier, Bastelnachmittage oder DJ-Lehrgänge könnten derzeit nicht durchgeführt werden, lediglich Veranstaltungen mit einem festen Publikum, wie beispielsweise Clownshows.

Der 2017 gegründete Verein will Kindern und Jugendlichen eine Plattform bieten und so helfen, ihre kulturellen Interessen zu verfolgen. „Wir wollen den 12 bis 16-Jährigen Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung machen“, so Tews. Unterstützung von Firmen, die zum Beispiel Holz spenden, ist willkommen.

Von Martina Rathke