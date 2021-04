Greifswald

Die Zahl schwerer Sexualdelikte in den polizeilichen Kriminalstatistiken für MV wächst seit Jahren stetig. Die traurige Wahrheit: Die Verbreitung kinder- und jugendpornografischen Materials erlebte 2020 mit einem Plus von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einen besonders kräftigen Anstieg. Auch in Vorpommern-Greifswald. Wie konnte es so weit kommen?

Laut der kürzlich von Innenminister Torsten Renz vorgestellten Kriminalstatistik für 2020 erfasste die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr 1560 „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“. Damit stieg die Zahl der bekannten Sexualdelikte im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent. Mit Blick auf die letzten zehn Jahre hat sich die Fallzahl nahezu verdoppelt.

Kinderpornos: Viele Fälle in Vorpommern-Greifswald

Einen großen Anteil an dem Anstieg hat laut des Berichts unter anderem der Straftatbestand „Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften“. 346 Fälle aus MV wurden 2020 bekannt. 62 davon (rund 18 Prozent) ereigneten sich in Vorpommern-Greifswald. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fallzahlen für diese Straftaten um etwa 50 Prozent an.

Ein besonders perverser Trend: Auch immer mehr Jugendliche werden selbst zum Täter und verbreiten pornografisches Material von gleichaltrigen oder jüngeren Kindern im Internet. Von den 51 eindeutig tatverdächtigen Personen in Vorpommern-Greifswald war etwa jede vierte ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren (landesweit: 74 von 292).

LKA: Opfer erleiden ein Martyrium

Die Folgen der Verbreitung von Kinderpornos sind für die Opfer kaum zu erahnen. Jedes Bild und jedes Video stehe laut dem Landeskriminalamt bei Schwerin mit mindestens einem Kindesmissbrauch in Verbindung. Dies hinterlasse „gebrochene Menschen, die neben körperlichen Verletzungen regelmäßig schwerwiegende, langanhaltende Traumata erleiden“, erklärte ein Sprecher des LKA. Oberstes Ziel der Beamten sei es daher, den sexuellen Missbrauch und damit das Martyrium der Kinder zu erkennen und so schnell wie möglich zu stoppen.

Täter nutzen großes Dunkelfeld

Dies sei allerdings nicht immer einfach. „Sexueller Missbrauch von Kindern geschieht in der Regel nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Familie, in der Verwandtschaft oder im engeren Bekanntenkreis“, heißt es dazu aus dem LKA. Häufig hätten die kindlichen Opfer nicht die Möglichkeit, den Missbrauch, beispielsweise das Anfertigen pornografischer Fotografien oder Filme, anzuzeigen oder zu beenden. Die Folge: Ein großes Dunkelfeld in dem die Täter sich bisher sicher fühlten. Kommt allerdings erst einmal Licht in die Sache, ist die Aufklärungsquote mit aktuell über 90 Prozent sehr hoch.

Die steigende Zahl der Ermittlungsverfahren sei demnach auf die vermehrt eingehenden Hinweise zurückzuführen. So stehen den Ermittlern beispielsweise aufgrund von Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden weitere Informationen zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Tipps kommen aus den USA

Diese können unter anderem von US-amerikanischen Providern stammen. Seit einer Gesetzes-Novelle im Jahr 2012 sind diese verpflichtet, kinderpornografisches Material an das „National Center for Missing and Exploited Children“ (NCMEC) zu melden. Regelmäßig würden laut LKA bei der Sichtung des Materials auch Spuren nach Deutschland führen. Das Bundeskriminalamt leitet diese an die Landeskriminalämter weiter, wenn es konkrete Hinweise auf Orte in deren Zuständigkeit gibt. Daneben liefert auch die Auswertung beschlagnahmter Computer und Speichermedien von überführten Tätern häufig Hinweise auf weitere Tatverdächtige.

Über 1000 Hinweise aus der Bevölkerung in MV

Darüber hinaus führt das LKA das erhöhte Fallaufkommen auch auf eine vermehrte Sensibilisierung in der Bevölkerung und die damit verbundene höhere Bereitschaft, Täter anzuzeigen, zurück. Auch das Portal „Netzverweis.de“ der Landespolizei werde inzwischen stärker frequentiert. Hier habe jeder Internutzer die Möglichkeit, gegebenenfalls auch anonym, den Beamten Hinweise zu melden.

2017 gingen hier bereits 322 Meldungen ein, 2020 waren es bereits 1143. Die Hinweise zu Kinderpornografie würden laut LKA direkt zur entsprechenden Ansprechstelle im hauseigenen Dezernat Cybercrime weitergeleitet. Liegt der Verdacht einer strafbaren Handlung vor, werde eine Anzeige aufgenommen und weitere Maßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus werde auch die Löschung von verdächtigen Internetseiten geprüft und veranlasst.

Von Alexander Kruggel