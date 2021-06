Heringsdorf/Neuhof

Im März 1990 kam es im Zuge der gerade erlangten Meinungs- und Pressefreiheit im Norden der untergehenden DDR zu einer öffentlichen Diskussion. Es ging um die Zukunft von Ferienobjekten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit und des Politbüros.

In diesem Zusammenhang forderte eine Bürgerin in der OZ vom 7. März, die „Prachtheime“ der Stasi auf Usedom für die Unterbringung von Menschen mit geistigen Behinderungen zur Verfügung zu stellen. Sie wies auf die schlimmen Zustände in einem Ahlbecker Kinderferienlager hin, in dem Psychiatriepatienten eines ehemaligen Heimes in Neuhof, einem Ortsteil des Seebads Heringsdorf, provisorisch untergebracht waren.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das kinderpsychiatrische Pflegeheim in Neuhof war 1966 entstanden. Es gehörte zunächst zum Krankenhaus Koserow/Seebad Heringsdorf, später dann zum Kreiskrankenhaus Wolgast. In Neuhof lebten ständig bis zu hundert Kinder und Jugendliche, die in den meisten Fällen aus den psychiatrischen Großkliniken wie Stralsund-West und Ueckermünde gekommen waren. Die Kinder wuchsen heran, und da Nachfolgeeinrichtungen fehlten, konnte man bald nicht mehr von einer Kinder- und Jugendeinrichtung – auch wenn weiter so bezeichnet – sprechen. 1978 befanden sich bereits 20 Erwachsene in Neuhof. Zehn Jahre später waren von 75 Patienten nur noch 13 jünger als 18 Jahre.

Räume- und Gebäudeteile gesperrt

Bereits 1974 hatte die staatliche Bauaufsicht den Zustand der Einrichtung bemängelt und auf die Notwendigkeit einer Generalreparatur hingewiesen. Im Jahr darauf wurden dann einzelne Räume und Gebäudeteile gesperrt. In den Sanitärräumen waren alle Decken durch Nassfäule angegriffen, in den Schlaf- und Aufenthaltsräumen die Fußböden durchgebrochen und viele Feuchtigkeitsschäden aufgetreten. Eine baupolizeiliche Sperrung des gesamten Hauses wurde angekündigt und ein Neubau angeregt.

Der Beginn eines solchen war aber frühestens für 1980 vorgesehen, bis dahin sollten die Kinder weiter in einem Provisorium leben, denn zu der Sperrung kam es vorerst nicht. Erst im September 1980 wurden weitere Räume bauaufsichtlich gesperrt, darunter Waschräume und Toiletten.

Keine Projektierungs- und Baukapazität

Der Rat des Kreises Wolgast hatte zwar schon im September 1975 eine Beschlussvorlage über den Zustand der Einrichtung und die Vorbereitung zur Rekonstruktion gefasst, passiert war aber nichts. Im Fünfjahrplanes 1981–1985 wurde die „Werterhaltungsmaßnahme Psychiatrie Neuhof“ erneut aufgeführt und stand diesmal in der Rang- und Reihenfolge sogar an zweiter Stelle. Dennoch realisierte der Rat des Kreises das Vorhaben nicht – wie es hieß „wegen fehlender Projektierungs- und Baukapazität“.

So mussten die Patienten der Einrichtung weiter unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Die Kreis-Hygiene-Inspektion Wolgast schätzte 1985 den Zustand so ernst ein, dass sie von einer „echten Gefahr für Kinder und Personal“ sprach. Die sanitären Anlagen entsprachen nicht den Normen, sie waren auch teilweise Ursache ständiger endemischer Durchfallerscheinungen. Die Erziehung der Kinder zur Körperhygiene ließ sich überhaupt nicht realisieren. Eine pflegerische Betreuung war nur unter erschwerten und äußerst unhygienischen Bedingungen möglich. Zudem sei ein erhöhter Schädlingsbefall nachweisbar.

Löcher in den Wänden des Schlafsaals

In den Schlafsälen und Aufenthaltsräumen befanden sich große Löcher in den Wänden, es gab Fußbodenschäden, Zwischentüren waren lose und das Treppengeländer im gesamten Haus defekt. Trotz einer vorangegangenen Rekonstruktion der Heizungsanlage wurden zumindest im Schlafsaal der Station I die Mindesttemperatur von 18 Grad Celsius nicht erreicht. Das 1902 errichtete Gebäude wurde im März 1985 schließlich baupolizeilich gesperrt.

Die rund hundert „Kinder“ wurden daraufhin „provisorisch“ in einem Betriebsferienheim der Reichsbahndirektion Greifswald in Ahlbeck untergebracht. Aber auch hier erfolgte ihre Betreuung „unter nicht sozialistischen Bedingungen“, wie 1988 beim Rat des Kreises angemerkt wurde. Die gesamten räumlichen und hygienischen Voraussetzungen waren auch in Ahlbeck unzureichend. So standen für eine Station mit 32 Patienten nur eine Toilette, ein Waschbecken und eine Badewanne zur Verfügung. Hier herrschte räumliche Enge und aufgrund der Überforderung des Personals, von dem die Mehrzahl keine entsprechende Qualifikation hatte, bestand eine „Tendenz zur mechanischen Fixierung der Pfleglinge“.

Das Essen wurde aus einer sechs Kilometer entfernten und wegen Hygieneproblemen zeitweise gesperrten Küche herangeschafft. Wer von den Patienten nicht laufen konnte, kam aus der Einrichtung nicht heraus. 1990 bestand dieses Provisorium noch immer, denn ein Ersatzbau in Heringsdorf war nicht realisiert worden.

Die Unterbringung der Patienten der ehemaligen Kinderpsychiatrie Neuhof in einem „Stasi-Erholungsheim“ wurde nicht realisiert. Die kranken und behinderten Menschen wurden schließlich in andere Einrichtungen verlegt. Die Unterbringungsbedingungen für Menschen mit Behinderungen verbesserten sich ab 1990 wesentlich.

Stiftung leistet Hilfe für Opfer

Heute bemüht sich die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ um eine öffentliche Anerkennung des Leid und Unrechts, dass kranken und behinderten Menschen in der DDR widerfuhr. Dies tut sie sowohl durch die wissenschaftliche Aufarbeitung als auch durch die individuelle Anerkennung und Unterstützung mittels finanzieller Hilfe.

Die Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung befindet sich bei der Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Dort können sich betroffene Personen noch bis zum 30. Juni 2021 melden und einen einmaligen finanziellen Ausgleich beantragen.

Kontakt: Anlauf- und Beratungsstelle Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ (0385 / 55 156 901).

Von Falk Bersch