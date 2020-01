Greifswald/ Anklam

Kindersegen zum Jahreswechsel in Greifswald und Anklam: 13 neue Erdenbürger meldet die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald für den Zeitraum vom 30. Dezember 2019 bis einschließlich 6. Januar 2020. Acht Babys kamen vom 29. Dezember bis 5. Januar in der Anklamer Ameos-Klinik zur Welt.

Den Greifswalder Geburtenreigen eröffnete am 30. Dezember um 5.12 Uhr Fiete Gühlke(56 Zentimeter, 4880 Gramm), zu Hause in Greifswald. Am selben Tag stieß man in Gützkow auf die Ankunft von Carlo Michael Tokoan, 6.38 Uhr war er da, 48 cm groß und 3520 g schwer. Am Silvestertag um 4.20 Uhr wurde Matilda Prechel(47 cm, 3170 g) geboren, sie lebt nun in Dargelin. Für den Gützkower Mick-André Pfeifferwar es am 31. Dezember um 13.08 Uhr soweit.

Am 3. Januar um 0.46 Uhr kam der Greifswalder Bryan Liem(57 cm, 4060 g) zur Welt. Am selben Tag um 14.16 Uhr wurde Ida Meinzer(51 cm, 3790 g) auf Erden begrüßt, daheim ist sie in Greifswald. Wie auch Emil Charlie Schulz (49 cm, 2970 g), der am 5. Januar um 5.30 Uhr erstmals stimmlich zu hören war. Am 5. Januar um 9 Uhr hieß es Hallo für Bruno Höftmann. Der Junge, der in Rostock aufwächst, wies mit 52 cm und 5320 g beachtliche Maße auf. Carl und Willi Hiepkagehen als erste Zwillingsgeburt in das Greifswalder Geburtenregister 2020 ein: Carl (50 cm, 3160 g) kam am 5. Januar um 15.21 Uhr auf die Welt und sein Bruder Willi (47 cm, 2730 g) um 15.30 Uhr. Beide sind in Greifswald zu Hause. In Süderholz wächst Hanna Klaukeauf, sie wurde am 5. Januar, 17.17 Uhr, geboren, 51 cm groß und 3720 g schwer. 53 cm maß die Greifswalderin Thea Rudolph(3610 g) bei ihrer Ankunft am 6. Januar um 2.37 Uhr. 52 cm groß war der Greifswalder Joram Harder (3630 g), als er am 6. Januar um 2.55 Uhr zur Welt kam.

In der Ameos-Klinik Anklam wurden geboren: Ludwig Jonas(29.12. 2019, 11.07 Uhr, 52 cm, 3740 g, Spantekow); Matilda Holtz(29.12., 17.04 Uhr, 50 cm, 2960 g, Anklam); Leonard Stuth (29.12., 17.37 Uhr, 47 cm, 3020 g, Friedland); Milla Maria Diebenow(2.1.2020, 9.17 Uhr, 49 cm, 3300 g, Zirchow); Celine Ramona Bock(2.1., 9.57 Uhr, 52 cm, 3620 g, Altwigshagen); Marnie Biewald(3.1., 13 Uhr, 51 cm, 3710 g, Groß Milzow); Lilly Sophie Milde(4.1., 14.44 Uhr, 56 cm, 3960 g, Anklam) und Julia Mutsalim(5.1., 0.30 Uhr, 52 cm, 3600 g, Anklam).

