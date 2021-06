Kindertag: Das wünschen sich Usedomer Kinder

Groß Ernsthof/Koserow

Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni haben wir Mädchen und Jungen gefragt, was sie sich am meisten wünschen. Auffallend war, dass sich Jugendliche und kleinere Kinder gleichermaßen nach Gemeinschaft sehnen und froh sind, dass sie dank der Lockdown-Lockerungen ihre Freunde wieder treffen können.

Sehr deutlich hat das auch Constantin Schmidt aus Koserow formuliert. Der Fünfjährige sagte: „Es ist so schön, dass ich wieder in die Kita gehen kann. Dort sind meine Freunde. Die habe ich sehr vermisst. Jetzt können wir wieder gemeinsam spielen und Schiffe bauen. Die Kita soll nicht mehr zumachen.“ Constantin besucht die Kita Zwergenland in Koserow. Er ist begeisterter Titanic-Fan und bastelt selbst gern Schiffchen.

Constantin Schmidt (5) aus Koserow besucht die Kita Zwergenland. Er freut sich, dass er seine Freunde wieder treffen kann und baut gerne Schiffchen. Quelle: privat

Leni Eske aus Groß Ernsthof ist ebenfalls fünf Jahre alt. Sie tobt am liebsten draußen herum, mag ihre Haustiere und liebt es, im Dinopark in Mölschow herumzustöbern. Zum Kindertag hat sie sich gewünscht, dass an diesem Tag ihre Eltern von morgens bis abends nur für sie Zeit haben, mit ihr Slush trinken und ganz viel lachen.

Von Cornelia Meerkatz