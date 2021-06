Wolgast

Was für eine tolle Überraschung für die Kinder des Albert-Schweitzer-Familienwerkes in Wolgast: Am Dienstagnachmittag machten sie es sich auf dem Sonnendeck des Fahrgastschiffes „Der Stralsunder“ bequem, dann ging es auf Peenestrom-Tour bis nach Peenemünde und zurück.

Die Mädchen und Jungen waren total aufgeregt und wollten zunächst gar nicht glauben, dass die Stadt ihnen als Geschenk zum Internationalen Kindertag die Fahrt schenkte. Doch Bürgermeister Stefan Weigler hatte wieder einheimische Unternehmen gefunden, die den Ausflug finanzierten und sich gemeinsam darüber freuten, den Kindern einen interessanten Nachmittag zu bescheren.

Aufregung pur bei den Mädchen und Jungen

Wie die Betreuer der Kinder verrieten, waren alle total aufgeregt, dass es nach der langen Coronapause tatsächlich einen Schiffsausflug gibt. Einige der Jungen beobachteten beim Ablegen des Schiffes im Wolgaster Stadthafen jeden Handgriff von Schiffsführer Klaus Lademann und hätten am liebsten selbst mit angepackt. Gut gelaunt und mit strahlenden Augen kamen alle nach gut zwei Stunden wieder im Stadthafen an.

Am Freitagnachmittag wird dann auch im Wolgaster Jugendhaus noch einmal Kindertagsparty gefeiert. Und auch dort haben Stadt und Bürgermeister zusammen mit Unternehmern noch für eine Überraschung gesorgt. Und ohne schon zuviel zu verraten: Dank eines angehenden Schauspielers der Zinnowitzer Theaterakademie wird der Nachmittag zauberhaft schön.

Von Cornelia Meerkatz