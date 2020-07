Kindesmissbrauch in Greifswald wird Fall für den Bundesgerichtshof

Greifswald

Nach der Verurteilung eines 43-jährigen Greifswalders wegen Kindesmissbrauchs hat die Verteidigung Revision eingelegt. Das Verfahren wird damit ein Fall für den Bundesgerichtshof. Der Mann, der von der Jugendkammer des Landgerichts Stralsund zu sechseinhalb Jahren Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war, hatte die Vorwürfe bestritten. Sein Mandant gehe weiter davon aus, dass er zu Unrecht verurteilt wurde, sagte Verteidiger René Neumeister am Dienstag.

Tochter zeigte Vater an

Die Jugendkammer sah es angesichts der vielen Parallelen in den Aussagen der Opfer als erwiesen an, dass der ehemalige Gleisbauer seine Tochter ab dem 11. Lebensjahr und ein siebenjähriges Mädchen in insgesamt neun Fällen missbrauchte. Der Mann war im Dezember 2019 festgenommen worden, nachdem ihn seine in Süddeutschland lebende Tochter angezeigt hatte. Mit ihrer Anzeige, so begründete sie zu Prozessauftakt, habe sie verhindern wollen, dass er sich weiter an dem jüngeren Mädchen und später auch an dem zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen Kind einer Bekannten vergeht. In der Wohnung des mutmaßlichen Reichsbürgers stieß die Polizei neben Sexspielzeug auch auf eine Hanfplantage mit 70 Pflanzen.

