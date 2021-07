Kippen, Kondome, Kunst: Dieser Automat auf Usedom birgt Überraschungen

Heringsdorf

Ein Kunstraum auf fünf mal acht mal zwei Zentimetern. 24 Stunden an sieben Tagen kann man hier Kunst „ziehen“. Hier, das ist ein ausgedienter Zigarettenautomat.

Das Konzept ist simpel: Für vier Euro bekommen Kunstliebhaber ein kleines Werk in Zigarettenschachtelgröße aus dem Automaten. Von wem oder was – reiner Zufall. Man kann allerdings bei der „Ziehung“ wählen: Es gibt Schächte mit regionaler Kunst, mit überregionaler, internationaler und Themenschächte. In jeder Schachtel liegen ein Kunstwerk mit Informationen und Kontaktdaten des Künstlers für die Kontaktaufnahme.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rund 300 Kunstautomaten gibt es mittlerweile in 30 Städten und fünf Ländern. Nun hängt einer auf Usedom, der erste, vis à vis der Heringsdorfer Seebrücke. Und zwar am Eingang der „Usedom Galerie Foto-Art“ von Henry Böhm und Ralf Klinkhammer. Im Wintergarten des vormaligen Pfannkuchen-Restaurants präsentieren die beiden rund 130 Bilder – ausschließlich Usedom-Motive.

Und nun öffnen sie die Kunsttür für die Straße. Böhm, begeisterter Fotograf, stieß bei einem Hamburg-Aufenthalt vor fünf Wochen in Harburg am Kulturkiosk auf einen bunten Automaten an der Wand. „Wie geil ist das denn, war meine erste Reaktion“, sagt Böhm. Er zog eine Schachtel mit der Vita einer deutschen Malerin, die sich der Ölzeichnung verschrieben hat.

Ein Zigarettenautomat aus der Lausitz

Der Heringsdorfer kontaktierte den Initiator des Ganzen, Lars Kaiser aus Potsdam, der 2001 die Agentur „Kunsttick“ gründete. Der Draht stimmte. Und nun hängt der ausgediente Zigarettenautomat, der zwischendurch auch Kondome beherbergte, in Heringsdorf. „Er stammt aus den 70er-Jahren. Zuletzt hing er in der Lausitz“, sagt Kaiser, der den Automaten nicht nur anbringt, sondern auch befüllt.

Der erste Kunstautomat auf Usedom hängt nahe der Heringsdorfer Seebrücke. Quelle: Henry Böhm

Was allerdings in die Schachteln kommt, da hat Böhm ein Mitspracherecht. Er und Klinkhammer gibt es künftig in Schachtelform, wie auch regionale Künstler. „Wir werden in dieser Miniform unserer Galerie-Art treu bleiben und mit Strukturen arbeiten und Techniken, mit denen ein Fotograf spielt“, sagt Böhm, der in den sechs Schächten rund 120 Schachteln hat.

Usedomer Motive für Neuseeland

„Und schon bald in Neuseeland gezogen wird“, ergänzt Kaiser. Neuseeland? „Er kommt definitiv in die Neuseeland-Kiste“, sagt der Potsdamer und erklärt das Verteilungsprinzip. Der größte Teil der Schachteln landet in den Automaten in Deutschland. Ein kleiner aber auch in den ausgedienten Zigarettenspendern in Spanien, Holland, Belgien, Österreich und Neuseeland. „So haben Künstler auch international ein Netzwerk“, sagt Kaiser, der 2001 den ersten Automaten dieser Art aufgestellt hat.

Inzwischen funktioniere das Modell, so dass die Einnahmen die Kosten decken. Von den vier Euro bekommen die Künstler je einen Euro. Ein weiterer geht an den Staat, einer an den Automatenaufsteller und einer für die Verpackung.

Kunstkonsum auf der Straße

„Wir wollen den Menschen für einen kleinen Geldbetrag Zugang zu Kunst und lokalen Künstlern ermöglichen. Die Hemmschwelle, in eine Kunstgalerie zu gehen, ist immer noch hoch“, sagt der Potsdamer, der zur Schachtelpremiere seine Frau Jeanne van Dijk nach Usedom mitgebracht hat. Sie ist Malerin und vom Kunstkonsum auf der Straße begeistert.

„Vielleicht verliebt man sich in die Kunst, die man gerade gezogen hat. Ich kenne einige, die so schon ein Werk verkauft haben“, sagt Kaiser, der inzwischen über 450 Künstler aus Deutschland und Europa in die Kunstschachtel geholt hat.

Auch Böhm will mit seinem Automat jetzt in die Kunstszene reinhören, wer Interesse hat, irgendwo in Deutschland, in Holland oder sogar Neuseeland „gezogen“ zu werden. „Das ist ein spannendes Projekt, wo man weltweit ein Netzwerk aufbauen kann“, sagt der Heringsdorfer. Einige Protagonisten von der Insel hat er schon im Kopf, die mit Beipackzettel samt Mini-Kunstwerk in die Schachtel kommen könnten. Maler, Keramiker oder Fotografen hat die Insel ja genug.

Von Henrik Nitzsche