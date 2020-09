Die Aufgaben in einer Gemeinschaft sind vielfältig. Einer alleine kann das gar nicht bewältigen. Diese Entdeckung machte auch schon die frühe christliche Gemeinde in Jerusalem. Es zeigte sich bald, dass der Jüngerkreis mit dem Wachstum der Gemeinde sehr beschäftigt war und durch das Wachsen der Gemeinde immer mehr Personengruppen eine besondere Betreuung und Beachtung gebrauchten. So trat man an die Zwölf heran und berichtete von den Sorgen.

Das Zauberwort hieß auch damals schon „delegieren“, man kann nicht alles selbst machen und es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Es wurden verantwortungsbewusste Menschen berufen einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Nachlesen können Sie das in der Apostelgeschichte im 6. Kapitel in den Versen 1 bis 7, unserem Predigttext für Sonntag.

So geht es auch bei uns in der Kirchengemeinde: die Pfarrerin und der Kirchgemeinderat schauen regelmäßig auf die Aufgabe die gemacht werden müssen. Schnell kommt man zu dem Ergebnis, dass das alles gar nicht zu schaffen ist, wenn da nicht Menschen gefunden werden, die mitmachen. Ich denke da jetzt im Sommer an unsere Kirchwächter*innen. Menschen, die unsere Kirchen „offen“ halten für die Touristen und Gäste, die sich die Kirche anschauen wollen. Menschen, die einen Ort zur Besinnung und zum Gebet suchen.

Wichtiger Dienst von Ehrenamtlichen

Ein wichtiger Dienst wird hier von einem Kreis von rund 20 Menschen wahrgenommen, die in Krummin, Karlshagen und Zinnowitz unsere Kirchen betreuen. Zunächst sind sie erst einmal einfach da und manchen eine Tür auf. Aber oft passiert viel mehr. Menschen kommen in die Kirche genießen den Raum und oft auch die Stille, zünden eine Kerze an und schreiben ein Gebet auf und stecken es in die Gebetswand. Beim Mittagsgebet wird es dann gebetet. Manchmal stimmen sie ein Lied an, zum Lob Gottes oder aus Freude. Aber manchmal suchen sie auch ein Gespräch und dann ist da jemand, der ihnen zuhört, der mit ihnen redet, der für sie da ist.

Wir sind froh, dass es diese Menschen gibt, die unsere Kirchen „offen“ halten und für die Menschen da sind, die in unsere Kirchen kommen. Vielleicht finden Sie auch eine offene Kirchentür und gehen einfach hinein und treffen dort auf einen Menschen. „Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!“ (Matthäus 25,40b). Ich denke ein jeder von uns kann Türöffner werden und sich für andere einbringen, in der Kirche oder auch an anderen Orten in der Gesellschaft.

Ich wünsche ihnen viele offen Türen und gute Begegnungen!

Von Cord Bollenbach