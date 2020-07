Kölpinsee

Äußerst kreativ und findig sind die MitarbeiterInnen der ASB-Kindertagesstätte Bernsteintaler in Kölpinsee. Sie haben die Corona-Zwangspause genutzt, um die Einrichtung auf Vordermann zu bringen. Glanzstücke sind die zwei neuen Spielhütten, die im großen Außengelände entstanden sind. Kita-Leiterin Kathrin Felsberg ist nun froh, dass diese schwierige Zeit überstanden ist und eine neue Normalität in das Kinderhaus eingezogen ist.

„Wir hatten schon am 1. Februar mit großer Voraussicht angefangen, einen selbst erstellten Hygieneplan umzusetzen. Die Kinder wissen auch, dass das mit dem Virus zu tun hat. Uns die Hände zu geben, haben wir schnell sein gelassen“, berichtet Kathrin Felsberg. Ihr sei klar gewesen, „dass wir anders arbeiten müssen, aber nicht, dass wir dicht machen müssen.“

Anzeige

„Wir haben die Zeit sehr produktiv genutzt“

Ihr Glück sei gewesen, dass die Kita des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gut durchfinanziert ist und kein Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen musste. „Da muss man der Landesregierung danken, dass das so entschieden wurde“, so die Kita-Leiterin. Während des Lockdowns wurden in Kölpinsee vier Kinder betreut, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen (Pflege und Lebensmitteleinzelhandel) arbeiten.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir haben die Zeit hier sehr produktiv genutzt“, erklärt Kathrin Felsberg. Ihre Kollegin Katrin Schilling hat viel gemalt und die Kinder, die zuhause bleiben mussten, mit einem „Kitakanal Bernstein“ versorgt. „Sie hat mit einer Handpuppe Geschichten erzählt und die Corona-Prinzessin kam auch noch. Die Kinder waren begeistert“, sagt die Kita-Chefin mit einem freudigen Lächeln.

Neues Projekt: Roller-Rundkurs

Außerdem habe sie viele Fotos gemacht von all den Sachen, die sich in der Kita verändert haben. „So hatten die Kinder was, zum sich drauf freuen“, findet sie. Für die größte Begeisterung sorgten die zwei Hütten, die neu aus der Erde wuchsen. Das Geld dafür kam von der Bäckerei Junge, die unter dem Slogan „Der Junge Schützling“ 5 Cent vom Verkauf eines jeden Laugen-Jungen für einen guten Zweck spendet. Die Großbäckerei aus Lübeck förderte den Hüttenbau mit 3000 Euro.

Nun steht das nächste Bauprojekt an. Im Außengelände soll ein Roller-Rundkurs entstehen. Dafür werden 10 000 Euro benötigt, die von vielen Spendern zusammengetragen wurden. Unterstützung gab es von der Mecklenburgischen Versicherung, dem Autohaus Stüben, den Eltern und der Gemeinde Loddin.

Spendenbüchsen in Edeka-Märkten

Darüber hinaus kamen in den Edeka-Märkten Idelberger in Ückeritz und Kölpinsee insgesamt 800 Euro zusammen, die Kunden – Einheimische wie Gäste – in die dort aufgestellten Spendenbüchsen steckten. „Die standen da jetzt ein Dreivierteljahr“, sagt Dörte Idelberger. Sie sei selbst erstaunt, wie viel Geld in den Büchsen war: „Da muss man schon sagen: Hut ab. Deshalb sollen die Kunden auch wissen, dass es hier gut ankommt.“

Die Kita Bernsteintaler betreut derzeit 53 Kinder in zwei Kita- und einer Vorschulgruppe sowie in der Krippe. Dazu kommen elf Hortkinder, die die Einrichtung momentan noch nicht besuchen dürfen. Zehn Kinder, die im August eingeschult werden, verlassen die Kita nun bald. Da das Kinderhaus des Arbeiter-Samariter-Bundes für 90 Kinder errichtet wurde, sind noch viele freie Plätze vorhanden. „Jedes Kind ist herzlich willkommen“, wirbt Kathrin Felsberg um Nachwuchs für die Kita.

Die Leiterin weist darauf hin, dass man viel aus der Corona-Zeit gelernt habe: „Wir haben Sachen ausprobiert, die wir sonst nicht gemacht hätten. Wir gehen jetzt viel mehr raus in den Wald. Dann haben wir hier viel Platz und viele Eingänge. Jede Gruppe hat einen eigenen Eingang und unterschiedliche Zeiten für das Spielen drinnen und draußen.“

Lesen Sie auch

Von Dietmar Pühler