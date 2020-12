Erziehung - Mehr als zehn Gerichtsverfahren: Was ist los in der Kita „Brummkreisel“ in Wolgast?

Dauerstreit in der Wolgaster Kita „Brummkreisel“: Anfang des Monats eskalierte die Auseinandersetzung zwischen Mitarbeitern und Kita-Leitung in einer Flugblatt-Aktion. Jetzt hat die Geschäftsführung einzelne Erzieherinnen in andere Einrichtungen versetzt oder entlassen.