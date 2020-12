Kita „Brummkreisel“ in Wolgast: ASB-Chef nimmt Leiterin in Schutz

Wolgast

Die personellen Kontroversen im Mitarbeiterteam der Wolgaster ASB-Kita „ Brummkreisel“ werden sowohl die Geschäftsführung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) als auch die Justiz wohl noch eine Weile beschäftigen. Rainer Rückart, Direktor des Arbeitsgerichts Stralsund, spricht in diesem Zusammenhang von über zehn Verfahren, die in den Kammern in Neubrandenburg derzeit anhängig seien: „Dabei geht es um alles Mögliche – um Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber und um Individualrechtsstreitigkeiten wegen Abmahnungen, Kündigungen und Versetzungen.“ Mehrere Kammertermine seien für Anfang 2021 anberaumt.

Die persönlichen Differenzen vergifteten indes schon seit Längerem das Betriebsklima im „ Brummkreisel“. Anfang Dezember gipfelten die Querelen in einer anonymen Flugblattaktion. Auf in Wolgast verteilten Zetteln waren unter der Überschrift „Wacht endlich auf!“ an die Kita-Leitung und den Träger gerichtete Vorwürfe zu lesen; die Rede war unter anderem von Mobbing und Lügen.

Supervisionstermine zeigten keine Besserung

Mirko Kagemann, Geschäftsführer des Regionalverbandes Vorpommern-Greifswald des ASB, berief eine Teamsitzung an, um die Wogen zu glätten. Zudem organisierte er externe fachmännische Hilfe. Doch diesen Bemühungen, so räumt er jetzt ein, war kein Erfolg beschieden. Stattdessen hat der ASB begonnen, Erzieherinnen auszuwechseln.

„Nachdem mehrere Gespräche und Supervisionstermine vor Ort keine Besserung zeigten, entschloss sich der Träger, die Teamzusammensetzung zu ändern“, bestätigt Kagemann. Einzelne Kollegen seien zur Unterstützung in anderen ASB-Einrichtungen eingesetzt worden. Im Gegenzug hätten Kolleginnen aus anderen Einrichtungen „für den , Brummkreisel’ begeistert“ werden können.

Die Wolgaster Kita „Brummkreisel“, deren Träger der Arbeiter-Samariter-Bund ist. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mithin führt Kagemann als Ursache für die Unstimmigkeiten „Probleme hinsichtlich des Teamgefüges“ an. Petra Brandhorst, Kita-Leiterin seit Anfang 2019, nimmt er demonstrativ in Schutz. Die Probleme, so betont der ASB-Geschäftsführer, seien „in keiner Weise dem Führungsstil der Leitung vor Ort geschuldet oder in der Person der Leitung zu suchen“.

Scharfe Kritik kommt aus Hanshagen

Kita-Mitarbeiterinnen, die teils versetzt, teils freigestellt oder entlassen wurden, sehen dies natürlich völlig anders, wollen sich aber vor dem Hintergrund schwebender Gerichtsverfahren nicht öffentlich äußern. Mit harscher Kritik wartet namentlich Dr. Michael Harcks auf, ehemaliger Bürgermeister von Hanshagen.

Dort betrieb der ASB bis Ende 2018 die Kita „Sonnenstrahl“, die damals Petra Brandhorst leitete. Dass die Gemeinde sich schließlich einen anderen Kita-Träger suchte, lastet Harcks im Wesentlichen der damaligen Leiterin an. Der Ex-Bürgermeister spricht unter anderem von „schlechter Kommunikation“. Und: „Absprachen wurden nicht eingehalten. Man konnte sich nicht auf das verlassen, was vereinbart war und ich gewann zunehmend den Eindruck, es mit einer Partnerin zu tun zu haben, die es mit der Wahrheit nicht sehr genau nimmt.“

Petra Brandhorsts Wahrnehmung ist eine komplett andere. „Herr Harcks und ich sind miteinander gut ausgekommen, bis es zum Trägerwechsel kommen sollte“, erklärt sie. Die personellen Unstimmigkeiten seien nur vorgetäuscht worden, um einen in Richtung Kirche gewünschten Trägerwechsel zu forcieren. Heute ist das Kreisdiakonische Werk Greifswald-Ostvorpommern Träger der Kita „Sonnenstrahl“ in Hanshagen.

„Will nicht, dass guter Ruf den Bach runter geht“

Im Kreis der neun Erzieherinnen des „ Brummkreisel“ und der Elternschaft herrscht die Hoffnung vor, dass sich der innerbetriebliche Ärger nun endlich legt. „Ich möchte nicht, dass der gute Ruf unserer Kita den Bach runter geht“, meint Erzieherin Denise Kowalzik, die seit diesem Jahr hier arbeitet.

Aneca Pens ist die neue Küchen-Servicekraft: „Ich bin hier super aufgenommen worden und komme mit allen Kollegen super aus“, sagt sie. Mirko Kagemann ist optimistisch, den richtigen Lösungsweg eingeschlagen zu haben: „Der Zusammenhalt vor Ort und der wiederentdeckte Teamgeist freuen uns sehr.“

Unabhängig davon bedürfen die Querelen einer Aufarbeitung. „Einige der Beteiligten haben ihre Bereitschaft erklärt, einem Güterichterverfahren zuzustimmen“, berichtet Arbeitsgerichtsdirektor Rückert. Dieses alternative Verfahren zur Streitbeilegung könnte helfen, den Gesamtkonflikt eigenverantwortlich zu lösen. Rückert: „Ich werde mir die Akte durchsehen und dann entscheiden, ob die Sachlage dafür geeignet ist. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass das Verfahren in diesem Fall Sinn macht.“

Von Tom Schröter