Pudagla

Das Jahr 2020 dürfte in der Pudaglaer Kindertagesstätte „ Kückenhorst“ für zwei wegweisende Entscheidungen stehen. Im April hat die Gemeinde nach 27 Jahren die Trägerschaft für die Kindertagesstätte wieder übernommen. Die Einrichtung war 1993 als dritte im damaligen Kreis Wolgast von einem Elternverein geführt worden. Am Mittwochabend haben die Gemeindevertreter den Weg für rund 900 000 Euro frei gemacht, die in der Kita verbaut werden sollen. Das Gebäude in der Lindenstraße soll damit erweitert werden.

„Wir sind mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenze gekommen. Wir freuen uns, dass die Gemeinde voll hinter dem Projekt steht“, sagt Kita-Chef Erik Peters. Die Kommune gibt für die Erweiterung – das Gebäude soll auf der rechten Seite einen Anbau bekommen – knapp 230 000 Euro dazu. „Unsere Haushaltslage ist schwierig, es ist aber nicht unmöglich, das zu schultern“, sagt Bürgermeister Fred Fischer.

14 Anmeldungen für 2021

Knapp 700 000 Euro erhoffen sich die Pudaglaer als Förderung aus einem Landesprogramm. „Die Fördermittel wurden bereits beantragt. Wir sind guter Dinge, dass das Ganze positiv beschieden wird“, sagt Julia Renz vom Bauamt des Südamtes. In Vorleistung ist die Kommune bereits gegangen – die Planungen für Elektrik, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie die Tragwerksplanung wurden an Büros aus Wolgast, Zinnowitz und Neubrandenburg vergeben. Immerhin sind das für die Fachplaner zusammen schon rund 50 000 Euro.

Erik Peters braucht die zusätzlichen Kapazitäten, wenn er in sein Buch mit den Anmeldungen schaut. „Für die Krippe haben wir 14 Anmeldungen. Weitere dürften hinzukommen, denn in nächster Zeit hören fünf Tagesmütter auf“, sagt Peters.

Gegenwärtig werden im „ Kückenhorst“ 48 Kinder betreut, davon 24 in der Kita, 11 in der Krippe und 13 im Hort. Knapp die Hälfte der Kinder kommt aus dem Gemeindegebiet. Eltern aus Rankwitz oder Bansin geben ihre Kleinen aber auch in die Obhut der fünf Mitarbeiter. Die Betriebserlaubnis der Einrichtung gilt zwar für 61 Kinder, in Zukunft dürfte das aber kaum reichen.

Krippenbereich wird verlegt

Mit dem erwarteten Zulauf braucht die Kita die zusätzlichen sechs Räume, die mit der Erweiterung geschaffen werden sollen. Geplant ist, den Krippenbereich, der sich jetzt in der Mitte des Hauptgebäudes befindet, ins Erdgeschoss des Anbaus zu verlegen. Die Kleinsten sollen einen großen Spielraum, einen Schlafraum sowie Sanitärbereich bekommen. „Wir werden die Krippe mit neuen Möbeln ausstatten. Weitere Betten brauchen wir auch“, betont der Leiter.

Im Obergeschoss des Erweiterungsbaus sind ein Hortraum, Hausaufgabenraum sowie ein Abstellraum für Schulmaterial vorgesehen. Der frei werdende Platz im Haupthaus kann für einen weiteren Gruppenraum genutzt werden.

Und gibt es noch einen Wunsch? „Auf unserer Außenfläche könnten wir mal wieder neue Spielgeräte gebrauchen. Jetzt hat aber erst einmal der Erweiterungsbau Priorität“, sagt Peters.

Von Henrik Nitzsche