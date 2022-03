Klage gegen Landkreis: Heringsdorfer kämpft um Baurecht im Dünenweg

Heringsdorf

Eric May hat sein altes Leben hinter sich gelassen. Das Haus in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) hat er verkauft – für seine neue Heimat Usedom. In Heringsdorf ist er mit seiner Mutter und deren Freundin in das alte Ferienhaus seines Opas im Dünenweg 3 gezogen. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir hier ein halbes Jahr wohnen, um dann umzuziehen“, sagt der 55-Jährige. Umziehen wollten sie auf dem Grundstück in ein neues schmuckes Holzhaus.

Davon ist noch nichts zu sehen, geschweige denn von einer Baugenehmigung. „Seit August 2020 hat sich nichts getan“, sagt May frustriert. Und ergänzt: „Solange ich die Baulasteintragung von der Gemeinde nicht bekomme, hänge ich weiter hier fest. Die Wohnsituation ist eine Katastrophe. Meine Mutter hat Demenz, ihre Freundin kann nicht mehr gehen. Beide haben die Pflegestufe 3“, sagt May.

Plan ist eine Art Schwedenhaus

In seiner alten Heimat war er Betreiber von zwei E-Zigaretten-Geschäften, die er verkauft hat. Und was macht er jetzt? „Ich bin Privatier und Betreuer von meinen Mitbewohnerinnen.“ Das Trio lebt auf 50 Quadratmetern in dem alten Ferienhaus, was nicht barrierefrei ist. Das kleine Wohnzimmer ist gleichzeitig Schlafzimmer, im Bad gibt es keine Badewanne. Die vordere Veranda ist Arbeitszimmer und Aufbewahrungslager für Lebensmittel. „Ich wollte beiden einen schönen Lebensabend gönnen. So habe ich mir das nicht vorgestellt“, sagt der Heringsdorfer.

Er hatte geplant, auf dem Grundstück – auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Wohnblöcke – ein Holzhaus mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern zu errichten. „Barrierefrei, mit Wärmepumpe, Fußbodenheizung und modernem Bad. So eine Art Schwedenhaus“, sagt May. Doch vom Neubau ist er weit weg. „Die Gemeinde verweigert mir die Baulasteintragung. Deshalb bekomme ich vom Kreis keine Baugenehmigung“, sagt der 55-Jährige.

Auf Nachfrage in der Gemeinde heißt es dazu von Bauamtsleiter Andreas Hartwig: „Zu dem Bauvorhaben kann ich keine Aussagen machen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt und die Gemeinde hier nicht verfahrensführend ist. Außerdem geht es hier um schutzbedürftige Belange Dritter.“

Auch Bürgerbeauftragter kann nicht helfen

Mays Anwalt Barnabas Holmer kann die Ablehnung nicht nachvollziehen. „Der Kreis verweigert natürlich die Genehmigung, weil die öffentliche Erschließung nicht gesichert ist. Eine Voraussetzung dafür wäre die Baulasterteilung durch die Kommune. Auf dem Grundstück der Familie sind alle Medien vorhanden. Er will das alte Gebäude abreißen und ein neues bauen. Dafür sind doch keine zusätzlichen Leitungen notwendig“, sagt der Ahlbecker. Weil Eric May bisher mit all seinen Bemühungen gescheitert ist, hat er nun Klage gegen den Landkreis auf Erteilung der Baugenehmigung eingereicht. Holmer bestätigt das.

„Die Gemeindevertretung hatte meinen Antrag in der Novembersitzung abgelehnt. Sie haben das mit dem aktuellen Neubau des Regenwasserkanals in Neuhof begründet. Wegen dieser Baumaßnahme wollen sie keine verbindliche Erklärung zu einer Belastung des Grundstücks mit einem Wege- und Leitungsrecht abgeben“, sagt May. Danach hatte er sich an den Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone, gewandt.

Crone kontaktierte die Kommune und den Kreis. Gute Nachrichten für Eric May gab es allerdings nicht. „Das eventuelle Queren des Bauraumes durch Grundstücksanschlussleitungen könne durchaus zu Behinderungen gemeindlicher Maßnahmen führen. Insofern könne wohl keine für alle Teile befriedigende Lösung gefunden werden“, schreibt Crone und ergänzt: „Ich kann die Gemeinde aber auch nicht zu entsprechenden Baulasteintragungen verpflichten.“

Nun hofft Eric May auf juristischem Weg Recht zu bekommen, um sich doch noch den Traum vom eigenen Haus auf Usedom zu erfüllen.

Von Henrik Nitzsche