Heringsdorf

Zwei ereignisreiche Tage auf der Insel Usedom mit Besuch der Kaiserbäder, des Seebades Zinnowitz und dessem Hinterland sowie einer informativen Fahrt über das Achterwasser erlebten bei ihrem 13. Klassentreffen ehemalige Schüler des Abiturjahrganges 1956 der EOS „Maxim Gorki“ Heringsdorf.

Im Jahr 1998 gab es in Heringsdorf das erste Treffen nach dem Abitur, es folgten weitere Zusammenkünfte und wurde Tradition, diese Treffen alle zwei Jahre in einer anderen Region der Bundesrepublik stattfinden zu lassen. So wurden Berlin, Marburg, Rathenow, Gehlberg, Plau, Uelzen und der Harz erkundet. Das „ Goldene Abitur“ wurde natürlich in Heringsdorf festlich gefeiert. In den abendlichen, gemütlichen Runden wurden durch die alten Filme, die während der Ferienfahrten entstanden, viele Erinnerungen geweckt und lustige Episoden ins Gedächtnis zurückgerufen. Auch die Ehepartner, die seit vielen Jahren an den Treffen teilnehmen, freuten sich, die Angetrauten als Schüler zu erleben.

Das diesjährige Klassentreffen hat unser starkes Zusammengehörigkeitsgefühl bestätigt. Und so werden wir unsere jetzt jährlichen Zusammenkünfte beibehalten.

Helga Unger