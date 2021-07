Klassik am Meer startet auf Usedom mit Groteske „Mein Kampf“

Kölpinsee

„Wir machen richtig Theater!“. Mit dieser Avance zur Premiere der neuen Hauptproduktion am heutigen Freitagabend im Hotel „Seerose“ übt sich Regisseur Philip Tiedemann keineswegs in Übertreibung. Mit der Neuinszenierung des Erfolgsstückes aus der Feder von George Tabori (1914 – 2007) bezieht das Ensemble politisch Stellung, in dem es die großen Menschheitsthemen und ihre Entäußerungen in Geschichte wie Gegenwart aufgreift. „Es ist ein moderner Klassiker, in dem es um Liebe und Macht, Adolf Hitler und den Tod, den ewigen Juden, Gott und schließlich auch ein Huhn geht“, erläutert der bereits unter anderem am Burgtheater Wien erfolgreiche Regisseur.

Dabei ist es kein Stück, um sich zurückzulehnen. Vielmehr spielt sich alles zusammen und aufeinander folgend zwischen Himmel und Hölle ab. Der Zuschauer darf sich schier totlachen, um gleich darauf in den grässlichsten Abgrund zu schauen. Brüche erfordern rasche Neuorientierung. Und ein hochkarätiges Ensemble (Oliver Nitsche, Stephan Bürgi, Fabian Stromberger, Krista Birkner und Oliver Seidel) erhält ausreichend Gelegenheit, sich die Seele aus dem Leib zu spielen.

Der junge Hitler und Israel

Erzählt wird die unglaubliche Begegnung des jungen Hitler mit Schlomo Herzl, dem Namensvetter des Vordenkers des Staates Israel, heißt es im Programm. Es ist das meist gespielte Stück Taboris. Tiedemann hat es bereits 2013 in Oslo inszeniert. Im Bernsteinsaal des Strandhotels „Seerose“ ist es nun in einer Neufassung zu erleben. Es läuft außerdem gerade auch am Wiener Burgtheater.

Jürgen Kern, Gründungsvater der Klassik-Reihe, ist überglücklich, mit der „Seerose“ eine gastfreundliche Ausweichspielstätte gefunden zu haben, da das Koserower Kirchendach dringend saniert werden muss. „Allen Widrigkeiten, vor allem durch Corona, haben wir erfolgreich getrotzt. Und nun sind wir also wieder da“, kommt es wie ein Stoßseufzer über seine Lippen. Nicht ohne Hoteleigner Gerd Schulz dafür zu danken, den Künstlern im benachbarten Kölpinsee Residenzrecht zu gewähren. Möglicherweise werde die Klassik sogar noch im folgenden Jahr das Angebot des Ausweichspielortes in Anspruch nehmen müssen.

Kelleratmosphäre eines Männerasyls

Hier haben Ausstatter Alexander Martynow und seine Mitstreiter im Erdgeschoss eine Bühne eingerichtet, die zur Kelleratmosphäre eines Männerasyls im historischen Wien von 1910 passt. Die geringe Höhe der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten kommt ihnen dabei entgegen. Dramaturg Jörg Mihan verspricht dem Publikum eine pointen- und anspielungsreiche Produktion, einen frechen Zugriff, der Vergnügliches und politisch Unzweifelhaftes zu bieten hat.

Die Zuschauerreihen sind aus nachvollziehbaren Abstandsregeln mit 64 Plätzen bestuhlt, eine Testpflicht gibt es nicht, die Mund-Nasenbedeckung ist jedoch beim Betreten des Saales zu tragen. Die Premiere ist bereits fast ausverkauft. Im Anschluss folgen jedoch weitere zwölf Aufführungen zwischen dem 15. Juli und dem 10. September. Zusätzlich gibt es mehrere Soloabende, die das Programm abwechslungsreich und unterhaltsam machen. Dazu erwartet werden unter anderem Carmen-Maja Antoni, Hellena Büttner und Peter Bause, Franziska Troegner, Thilo Herrmann und Fabian Stromberger.

Info: Weitere Aufführungen von „Mein Kampf“ am 15., 16., 29. und 30. Juli; 12. und 13., 19. und 20. August, 2. und 3. und sowie 9. und 10. September.

Ticketreservierung online auf der Website www.klassik-am-meer.de, per Mail über karten@klassik-am-meer.de ; die Karten sind an der Abendkasse abzuholen und zu bezahlen. Ein Kartentelefon für Anfragen und Auskünfte ist unter 0177/8800149 donnerstags und freitags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr geschaltet. Die Nachfrage ist sehr groß, deshalb wird um rechtzeitige Reservierung von Plätzen gebeten.

Von Steffen Adler