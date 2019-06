Klein Jasedow

Das 12. Klein Jasedower Holunderfest am 15. Juni hat besonders Familien als Zielgruppe im Visier. „Es werden diesmal weniger Verkaufsstände aufgebaut sein, stattdessen haben wir den Schwerpunkt auf Mitmachangebote gelegt“, berichtet Dr. Christine Simon, die zusammen mit Astrid Emmert und Melanie Stehle zum Organisationsteam gehört.

So können sich die Gäste des Dörfchens im Lassaner Winkel von 12 bis 22 Uhr beim Zirkusspielen, Basteln, Filzen, Malen und erstmals auch als Schmied rund um das Klanghaus am See kreativ ausleben. Gegen 15 Uhr öffnet Hektor der Gaukler seine Zauberkiste, um sich als Magier, Verwandlungskünstler und Bauchredner zu präsentieren. Zudem lädt Klaus Holsten zu Mitmachkonzerten ins Klanghaus ein, wo ein reicher Fundus an teils bekannten, teils exotischen Instrumenten zur Verfügung steht.

Auch unter anderem eine Kleidertauschbörse, Ponyreiten, köstliche Kuchen und Torten im Café, eine Schminkstation sowie ein Stand mit Kräuter- und Gemüsepflänzchen warten auf Kundschaft. Am Abend wird im Klanghaussaal zum Tanz aufgespielt: Unter Anleitung von Thomas Schallmann können gegen 19 Uhr zu Live-Musik Kreis- und traditionelle Tänze aus aller Welt kennengelernt werden. Zum Ausklang wird Oskar, Sänger und Songwriter aus Rostock Lieder seiner kürzlich erschienenen EP zum Besten geben.

Die Gäste sind auch eingeladen, die reizvolle naturnahe Umgebung zu erkunden. Unweit des Sees hat die Dorfgemeinschaft erst vor Kurzem ein Stück Land erworben, auf dem Hecken und Büsche gepflanzt wurden. „Die Anlagen sollen Insekten und Vögeln einen sicheren Rückzugsort bieten“, erklärt Christine Simon. Ein Wildschutzzaun bewahrt die Pflanzen vor Verbiss.

Tom Schröter