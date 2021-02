Ahlbeck

So ein Haus hat Seltenheitswert am Kaiserbäderstrand! Schnee hat die Eigenschaft stabil und doch formbar zu sein. Das machte sich der Ahlbecker Jörg Geißler zu Nutze. In knapp zehn Stunden baute er unterhalb der Düne in Ahlbeck einen 1,80 Meter hohen Iglu. Die Eisblöcke habe er in einer Plastikkiste mit seinem Körpergewicht verpresst und „Stein“ für „Stein“ gemauert.

Der Hotelangestellte bei der Seetel-Gruppe begründete seinen Baueifer mit Kindheitserinnerungen. „Im Winter 1978 habe ich auf der Düne das letzte Mal ein Iglu gebaut. Das kam jetzt wieder hoch.“ Unterstützt wurde der Ahlbecker von seiner Frau Jacqueline. Übernachtet habe er im Iglu zwar nicht, allerdings einige Zeit am Abend im Dunkeln darin verbracht.

Von Henrik Nitzsche