Kleines Wohngebiet in Wolgast-Mahlzow geplant

Wolgast

Die Wolgaster Stadtvertretung befasst sich auf ihrer nächsten Sitzung am 17. Juni um 18.30 Uhr im Sportforum mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 „ Wohngebiet südlich der Mahlzower Straße“. Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 0,45 Hektar, befindet sich südlich der Mahlzower Straße und östlich der Straße Am Peeneufer und grenzt südlich an die Bahntrasse.

Nach Angaben der Stadtverwaltung beabsichtigt der Antragsteller auf dem betreffenden Areal, das sich im Außenbereich befindet, die Errichtung von vier bis fünf Doppelhäusern mit jeweils zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und Dachgeschoss). Die Erschließung des kleinen Wohngebiets soll über die Mahlzower Straße, vorbei am östlichen Giebel des Wohnhauses Mahlzower Straße 23 erfolgen.

Anzeige

Parzellen für den Bau von Wohnhäusern sind zwar stark nachgefragt, aber rar in der Stadt am Peenestrom. Der seit längerem geplante Wohnpark an der Wilhelmstraße kann zum Beispiel nicht in der ursprünglich vorgesehenen Weise umgesetzt werden, weil gefährliche Altlasten im Untergrund schlummern (die OZ berichtete).m

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Tom Schröter