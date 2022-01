Swinemünde/Heringsdorf

Auch Patienten aus dem deutschen Teil der Insel Usedom können die moderne Ausstattung des Krankenhauses in Swinemünde nutzen. Dies sieht ein Kooperationsvertrag mit der Reha-Klinik Usedom in Heringsdorf vor, der jetzt unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung betrifft die Durchführung von Röntgenuntersuchungen und Computertomographien.

Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten von Vorteil. Das Krankenhaus in Swinemünde erhält zusätzliche Mittel, während die deutsche Klinik nicht extra teure Geräte anschaffen und sich um Spezialisten kümmern muss.

Patienten profitieren von der neuen Regelung

„Unsere deutschen Partner sind zu uns gekommen, weil sie wissen, dass wir über eine gute Ausrüstung verfügen. Auch wir werden von der Zusammenarbeit profitieren, da die Geräte ebenso in der Zeit genutzt werden, in der unsere Beratungsstellen bereits geschlossen sind“, sagt die Vorsitzende des Krankenhauses in Swinemünde, Dorota Konkolewska. „Außerdem profitiert das Krankenhaus finanziell davon“, so Konkolewska weiter.

Impfnachweis und Corona-Test muss vorliegen

Im Swinemünder Krankenhaus gibt es fünf diagnostische Abteilungen: Computertomographie, EKG, Endoskopie, Ultraschall und Röntgen. Die Untersuchungen werden sowohl kostenlos im Rahmen der gesetzlichen Versicherung sowie privat durchgeführt. Alle deutschen Patienten müssen einen Impfausweis und einen gültigen Covid-19-Test vorlegen.

Das Krankenhaus in Swinemünde beabsichtigt, seine Diagnostik und die Zahl der Fachberatungsstellen zu erweitern. Künftig soll neben dem Krankenhaus ein mehrstöckiges Gebäude mit ambulanter bildgebender Diagnostik und Fachberatungsstellen entstehen, ebenso eine zusätzliche Krankenstation.

„Ein neues diagnostisches Labor, vielleicht erweitert um Mikrobiologie, die uns immer gefehlt hat. Eine besondere Stelle für ein Dialysezentrum in Krankenhausnähe, das wiederum Urologen und Nephrologen anlocken würde. Es gibt viele Bedürfnisse und Pläne für das neue Gebäude“, sagt Konkolewska.

Von Radek Jagielski