Klinikum Anklam bekommt 30-Millionen-Neubau

Anklam

Grünes Licht für den Millionen-Ausbau des Anklamer Krankenhauses. Der Ameos-Konzern erweitert sein Krankenhaus in der Anklamer Hospitalstraße um einen Neubau und verdoppelt damit die zur Verfügung stehende Fläche. Das Bauvorhaben soll rund 30 Millionen Euro kosten, 25 Millionen Euro übernimmt davon das Land, der entsprechende Fördermittelbescheid wurde jetzt von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) übergeben.

Zweistöcker mit Lichthof

Baustart für das zweistöckige Kompaktgebäude, das neben dem Altbau entstehen soll, ist bereits 2020, die Inbetriebnahme ist nach Angaben des Ameos-Vorstands Michael Dieckmann für 2023 geplant. Wirtschaftsminister Glawe hob die Bedeutung der kleineren Krankenhäuser im Flächenland hervor. „Wir brauchen jedes einzelne der 37 Krankenhäuser im Land. Die Grund- und Regelversorgung durch die Bereiche Innere Medizin, Chirurgie muss gegeben sein“, sagte er. „Wir haben seit 1990 rund 2,8 Milliarden Euro in die Krankenhausstandorte investiert“, fügte er an. „Ich denke, daran kann man sehen, dass uns das Thema wichtig ist.“

Das Ameos-Klinikum bekommt einen Neubau: Der zweistöckige Neubau (rot) soll sich an das bestehende Klinikum (grau) anschließen und einen Lichthof umschließen. Der Haupteingang befindet sich in dieser Ansicht mittig/unten. Quelle: Ameos

Wie das neue Gebäude einmal aussehen soll, wollte die Ameos-Gruppe nicht verraten, es wurde lediglich mitgeteilt, dass es sich um ein zweistöckiges Gebäude mit einem Lichthof handeln soll. Am Freitag gab es erste Informationen über die Funktionsverteilung in den Häusern. „Im Erdgeschoss des Neubaus wird eine Cafeteria entstehen, aber auch die Pädiatrie und die Intensivstation werden hier untergebracht“, so Harry Glawe. „Im ersten Obergeschoss werden Chirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie ihren Platz finden.“ Die Räume der psychiatrische Tagesklinik, Ambulanzen und sonstige medizinische Räume bleiben weiterhin im Altbau. Der Neubau entsteht auf einem klinikeigenen Grundstück, auf dem sich bisher eine Art Park mit altem Baumbestand und eine baufällige Baracke befinden.

Unter Altbau-Dach ist es heiß

Das medizinische Personal der Klinik ist froh, dass künftig viele Räume nach dem neuesten Standard zur Verfügung stehen werden. Ärzte und Pflegepersonal wurden an den Planungen beteiligt und konnten ihre Ideen einbringen. „Zum Beispiel wird es ein neues Wegekonzept geben, was für die Pflegekräfte wesentlich weniger Aufwand bedeutet“, beschreibt Pflegedirektor Schindler. „Zweibett und Einbettzimmer werden die bisherigen Vierbettzimmer ersetzen. Wir haben einfach viel mehr Platz.“

Der Altbau ist seit seiner Inbetriebnahme nicht grundlegend saniert worden und hat dementsprechende bauliche Tücken. „Die Patientenzimmer unterm Dach sind im Sommer sehr warm“, bestätigt die Chefärztin der Anästhesie, Angela Liebke. „Das ist für Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen belastend.“ Auch neue Sanitäranlagen seien angebracht, meint sie. Der Altbau bekommt mittelfristig eine Aufwertung. „Wir warten erst den Neubau und Umzug ab, dann können wir Schritt für Schritt sanieren“, sagt Klinikdirektor Stefan Fiedler. „Während der Bauarbeiten auch noch dieses Gebäude anzufangen wäre mit zu vielen Einschränkungen verbunden.“

Wolgaster Ängste unbegründet

Die Erweiterung des Standortes werde keinerlei Auswirkungen auf den Krankenhausstandort Wolgast haben, betonte Harry Glawe. In dem von der Universitätsmedizin Greifswald betriebenen Haus waren vor drei Jahren die Kinderstation und die Gynäkologische Station wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen worden. Immer wieder hatte eine Bürgerinitiative auf den Erhalt des Kreiskrankenhauses gepocht und einen Rückkauf durch den Kreis gefordert.

Das Land fördert den Neubau des Anklamer Ameos Klinukums mit 25 Millionen Euro. Im Jahr 2020 soll Baubeginn sein. Im Bild: Harry Glawe (Wirtschaftsminister MV) und Axel Paeger (Vorstandsvorsitzender Ameos) Quelle: Anne Ziebarth

„Die Ängste in Wolgast sind unbegründet“, so der Wirtschaftsminister, man brauche keine Neiddebatte. „Beide Krankenhäuser sind wichtig für die Region. So lange ich etwas zu sagen habe, wird keines der 37 Krankenhäuser im Land geschlossen.“ Die Krankenhausstruktur im Land sei gesund, andere Bundesländer könnten sich da durchaus etwas abschauen.

Alle Häuser entwickeln sich

Im Kreiskrankenhaus Wolgast sieht man die Situation entspannt. „Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur sind grundsätzlich zu begrüßen. Jeder Standort hat seine eigene Berechtigung, seinen spezifischen Einzugsbereich und Versorgungsauftrag“, sagt dessen Geschäftsführer Peter Hingst. „Das Kreiskrankenhaus Wolgast hat auch bereits in hohem Maße von der Förderung des Landes profitiert. Das Krankenhaus ist komplett saniert und um zwei Stationen aufgestockt worden. In Wolgast setzen wir die geplanten Ausbaumaßnahmen fort, investieren in die Kinderarztpraxen und eine neue moderne Notaufnahme. Alle Häuser in der Region entwickeln sich ständig weiter.“

Ameos Anklam Die Ameos-Krankenhausgesellschaft Vorpommern mit Standorten in Anklam und Ueckermünde hat insgesamt 324 Betten und 37 tagesklinische Plätze. Der private Krankenhausträger ist Arbeitgeber für rund 700 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. Das Krankenhaus Anklam ist mit 101 Betten in den Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhausplan ausgewiesen. Nach Angaben von Ameos werden in Anklam jährlich etwa 400 Babys geboren. Im Jahr 2018 wurden 5500 Patienten stationär und rund 5100 Patienten ambulant behandelt.

Von Anne Ziebarth