Klinikum Karlsburg erhält für elf Millionen Euro Notaufnahmestation

Karlsburg

Operieren kann Wolfgang Motz besser, so viel steht fest. Mit dem Buddeln hat der Herzspezialist es nicht so: Als der Ärztliche Direktor des Klinikums Karlsburg im Gleichklang mit seinen Gästen am Mittwoch zum ersten Spatenstich für die neue Notaufnahmestation am Klinikum Karlsburg ansetzte, geriet er mehrfach aus dem Rhythmus. Dabei schlägt sein Herz seit über zwei Jahrzehnten gleich – nämlich immer für das renommierte Fachklinikum inmitten des kleinen Dorfes.

Für elf Millionen Euro soll auf dem Gelände möglichst bis Ende nächsten Jahres ein neues Funktionsgebäude mit Schockraum und Herzkatheterlabor entstehen. Geld, das vom Land kommt. Nicht zuletzt auch als Wertschätzung dafür, dass sich das Klinikum mit seiner langen Tradition der Diabetesbehandlung auch zu einem überregionalen Zentrum für herzmedizinische Notfälle im Osten Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt habe. „Es ist wichtig, hier auch weiterhin eine schnelle Versorgung der Patienten zu garantieren“, begründet Harry Glawe (CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, die Unterstützung aus dem Corona-Hilfsfonds.

Corona-Pandemie zeigte Schwachstellen auf

Genau darum geht es: „Wir haben ja eigentlich wenig Defizite“, urteilt Professor Motz. Immer wieder sei in den vergangenen 25 Jahren gebaut und modernisiert worden. Die Zahl der Mitarbeiter habe sich in dem Zeitraum annähernd verdoppelt. 500 Beschäftigte zählen heute zum Team. Doch die Coronapandemie habe Schwachstellen aufgezeigt.

Klinikum Karlsburg In den vergangenen 25 Jahren wurden im Klinikum Karlsburg etwa 20 000 Operationen am offenen Herzen, 90 000 Herzkatheteruntersuchungen und 30 000 interventionelle Koronarinterventionen durchgeführt. In den vergangenen zehn Jahren erfolgten bei ca. 2200 Patienten interventionelle Herzklappeneingriffe und 3500 elektrophysiologische Prozeduren. Bei 70 Patienten wurde als Alternative zur Herztransplantation eine mechanische Herzpumpe, ein sogenanntes LVAD-Herzunterstützungssystem, implantiert. In der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen erfuhren in den vergangenen 25 Jahren rund 65 000 Patienten jeden Alters stationäre Behandlung.

Seien Notfallpatienten vor der Pandemie direkt im Haus aufgenommen, diagnostiziert und versorgt worden, „müssen wir jetzt die Patienten erst separat checken, um potenzielle Ansteckungen mit dem Virus zu verhindern“, verdeutlicht der Klinikchef auch im Beisein des Landrats Michael Sack sowie des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (alle CDU).

Patienten mussten teilweise vertröstet werden

Da die Intensivstation nur ein Raum mit 18 Betten sei, war guter Rat anfangs teuer. „Wir müssen einzelne Zimmer freihalten, haben deshalb das Wundzentrum umfunktioniert, quasi als Klinik in der Klinik, was leider zulasten der Diabetesklinik ging“, bedauert Motz gegenüber der OZ. Die Folge: Patienten wurden, sofern es möglich war, auf spätere Behandlungen vertröstet. Kein Dauerzustand.

Das Klinikum Karlsburg hat sich zu einem bedeutenden medizinischen Versorgungszentrum in der Region entwickelt. Quelle: Petra Hase

Mit der Notaufnahmestation werde es künftig möglich sein, Patienten mit unklarem Virusstatus schnell in Einzelzimmern zu separieren. Die Station 1 im angrenzenden Gebäude soll umgebaut und in die Notaufnahme mit einbezogen werden. Lange Wege durch das Krankenhaus entfallen. „Der neue Gebäudekomplex hilft uns, eine noch effektivere Klinikorganisation mit einem ausgefeilten Hygienemanagement umzusetzen. Unsere Firewall wird noch stärker“, versichert der Ärztliche Direktor.

Doch auch bis dahin gelte: „Ohne Vorliegen eines negativen Coronatestes wird derzeit niemand mehr in den Klinikbetrieb integriert. Das bedeutet, dass Notfallpatienten so lange isoliert werden, bis ein negativer Abstrich vorliegt.“ Kompromisse seien hier tabu. Nicht ohne Grund: Zu Jahresbeginn hatten sich 58 Personen im Klinikum mit dem Virus infiziert, in der Folge wurden zeitweise keine Notfallpatienten mehr aufgenommen.

Rund 2000 Notfälle pro Jahr

Eine fatale Situation für alle Betroffenen. Zumal die stark gestiegene Anzahl von Notfallpatienten außerhalb der normalen Dienstzeit für Wolfgang Motz zu den grundlegenden Veränderungen im Klinikum seit seiner Amtsübernahme zählt. „Wir haben mittlerweile pro Jahr rund 2000 Notfälle“, berichtet der 69-Jährige. In der Regel handele es sich um Patienten mit Herzproblemen. „Während Notfallpatienten in anderen Kliniken häufig wieder nach Hause gehen können, verbleiben bei uns bis zu 90 Prozent im Haus und werden weiterversorgt“, verdeutlicht er. Im Bereich der Diabetesklinik beziffert er die Zahl der Notfallpatienten mit rund 500 pro Jahr. Der neue Funktionsbau werde daher so schnell wie möglich benötigt.

Unklar ist indes, wann der Bau in Betrieb geht. Der symbolische Spatenstich bedeutet nicht, dass morgen die Bagger anrollen. „Jetzt müssen erst einmal die Planungsleistungen ausgeschrieben werden“, sagt der Klinikchef und baut auf ein schnelles Prozedere. Er hoffe, dass der Bau Anfang 2022 starten könne und das eingeschossige Gebäude Ende 2022 seiner Bestimmung übergeben werde. Im Klinikum Karlsburg mit seinen 236 Betten werden laut Motz pro Jahr bis zu 12 000 Patienten behandelt.

Von Petra Hase