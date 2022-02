Klinikum Karlsburg erwartet neue Bewerbungen zur Pflegefachkraft-Ausbildung

Karlsburg

Das Klinikum Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erwartet nach den Winterferien die Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr. „Wir hoffen, erneut etwa 20 junge Auszubildende zu gewinnen, die den Beruf Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann erlernen wollen“, sagt Pflegedienstleiterin Andrea Hinniger. Das Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg gehört mit rund 500 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region.

Erst kürzlich haben die 21 Auszubildenden, die im September vergangenen Jahres begonnen haben, das Probehalbjahr mit einer Prüfung abgeschlossen. Nach Angaben des Klinikums haben 16 davon mit Bravour bestanden.

Das Klinikum Karlsburg ist ein Fachkrankenhaus für Herz- und Stoffwechselerkrankungen. Quelle: Tilo Wallrodt

Vietnamesische Schülerinnen erhielten super Noten

„Die Schülerinnen und Schüler stellten auf ihren Stationen gelerntes Wissen unter Beweis. Dabei kommt es zum einen auf die Handhabung einfacher Tätigkeiten zur Versorgung der Patienten und zum anderen auf die Empathie gegenüber den Patienten an“, betont Pflegedienstleiterin Hinniger. Freundliches und zuvorkommendes Auftreten am Krankenbett seien wichtig, damit sich die Herz- und Diabetespatienten in der „Ausnahmesituation Krankenhaus“ wohlfühlen.

Andrea Hinniger ist die Chefin von 250 Mitarbeitern im Pflegereich des Klinikums Karlsburg. Besonders gefreut habe es sie, dass die drei vietnamesischen Schülerinnen mit den Noten 1 und 2 abschließen konnten. „Sie lernen mit außerordentlichem Engagement und beherrschen inzwischen auch ausgezeichnet die deutsche Sprache.“

Seit zwei Jahren wird in Karlsburg ausgebildet

Seit zwei Jahren bildet das Klinikum Karlsburg mit der Berufsfachschule Greifswald aus. Gemäß dem im Jahr 2020 deutschlandweit eingeführten Pflegeberufsgesetz wird generalistisch ausgebildet. Diese neue Lehrausbildung führt die drei vorherigen Ausbildungen in der Alten-, der Gesundheits- und der Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Ausbildungsberuf zusammen. So sollen dringend benötigte Fachkräfte für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungsbereichen qualifiziert werden. Die neue Ausbildung Pflegefachfrau/Pflegefachmann umfasst drei Jahre, ist schulgeldfrei und EU-weit anerkannt.

Damit das Eingewöhnen leichter fällt, haben alle Auszubildenden am Arbeitsplatz Praxisanleiter an ihrer Seite. Zudem hat das Klinikum eine hauptamtliche Ausbildungsverantwortliche als Ansprechpartnerin für die Schülerinnen und Schüler eingestellt. Regelmäßig übt diese mit den Azubis wichtige Tätigkeiten ohne Patienten, also in einem „geschützten Bereich“. Erst wenn die Handhabungen sitzen, helfen die Schülerinnen und Schüler bei der Betreuung im Klinikalltag.

Von sp