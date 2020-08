Greifswald

Schwerter krachen auf Rundschilde, Klingen klirren, Männer kommen unterm Kettenhemd ins Schwitzen: Bei 30 Grad Celsius im Schatten trainierten am Samstag die Mitglieder der mittelalterlichen Kampfsportgruppe Liutreka vor der Kulisse der Klosterruine Eldena. Mit dem öffentlichen Training sammelten sie Geld für das in Not geratene Ukranenland bei Torgelow.

Weil das Ukranenland die strengen Corona-Hygienevorschriften nicht einhalten kann, bleibt die Mittelalter-Anlage in diesem Jahr geschlossen. Das in Greifswald gesammelte Geld soll in den Spendentopf für eine dringend benötigte Wasserleitung fließen, sagte der Leiter der Gruppe, der unter dem Namen Jaromir auftrat.

Erste öffentliche Veranstaltung

Auch für die Mitglieder von Liutreka (slawisch: an einem fließenden Wasser gelegen) hat Corona alle Planungen für dieses Jahr durcheinandergebracht. Normalerweise kommen sie pro Jahr auf bis zu zehn Schauveranstaltungen. „Das Training in Eldena ist 2020 unsere erste öffentliche Veranstaltung “, so der Liutreka-Chef. Eine weitere sei in zwei Wochen auf der Insel Rügen geplant. Danach gebe es keine weiteren Termine.

Am Samstag fanden zwar nur vergleichsweise wenige Menschen den Weg nach Eldena. Aber die spendeten reichlich. Bereits nach zwei Stunden waren mehrere hundert Euro zusammen gekommen. Kinder wie der siebenjährige Noah Alexander fanden die Kämpfe cool. „Mein Ritter, den ich mir ausgeguckt habe, hat sogar gewonnen“, berichtet er.

Waffen und Kleidung nach Originalfunden

Obwohl das mit der Ritterzeit nicht so ganz stimmt. Die Mitglieder aus Greifswald, Stralsund, Wolgast und Rostock haben sich den frühmittelalterlichen Kämpfen der Wikinger- und Slawenzeit verschrieben. Waffen wie auch Kleidung seien nach Originalfunden aus dem 9. und 10. Jahrhundert gefertigt, erzählt Jaromir, der ein etwa zwölf Kilogramm schweres Kettenhemd trägt. „Uns geht es um eine möglichst authentische Darstellung. Wir wollen der Zeit so nahe wie möglich kommen.“

Sicherheit und Fairness seien wesentliche Bestandteile des Trainings. Die Schwerter haben abgerundete Kanten, sodass es zu keinen schwerwiegenden Blessuren kommen kann. Trainiert wird einmal pro Woche in der Sporthalle der Regionalschule in Reinberg, dort aber nicht in den warmen Kostümen, wie Jaromir berichtet.

Von Martina Rathke