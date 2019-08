Insel Usedom/Wolgast/Lassan

Knapp 400 Schüler werden am Samstag in der Region eingeschult. Wo und wann die Abc-Schützen ihre Zuckertüten bekommen und das erste Mal ihre Klassenräume betreten, bevor es am Montag zum Schulbeginn losgeht, lesen Sie hier: Die Grundschule Heringsdorf freut sich auf 64 Abc-Schützen. Die Einschulungsfeier für die drei Klassen findet um 9.30 Uhr im Hotel Maritim Kaiserhof in Heringsdorf statt. In der Koserower Sporthalle beginnt die Feier für die Schulanfänger um 10 Uhr. 34 Erstklässler gehen künftig zur Vineta Grundschule.

41 Schulanfänger werden in der Zinnowitzer Blechbüchse um 10 Uhr begrüßt. Die beiden Klassen laufen anschließend zur Grundschule. Die Evangelische Grundschule Benz begrüßt ihre zwölf Neuen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Benzer Kirche, ehe anschließend in der Schule eine kleine Feierstunde stattfindet. In der Heinrich-Heine-Regional-Schule mit Grundschule in Karlshagen gibt es ab Montag zwei erste Klassen. Die Feierstunden für die insgesamt 34 Schüler finden in der Schulaula um 10 (Klasse 1a) und 11.15 Uhr (Klasse 1b) statt. 28 Abc-Schützen sind es in der Stadt Usedom. Um 10 Uhr beginnt dort die Feier in der Schulaula.

Die meisten Kinder werden am Samstag zur Einschulungsfeier in der Grundschule Wolgast in der Baustraße erwartet. Die 83 Abc-Schützen werden auf vier Klassen – drei erste Klassen und eine Diagnose-Förderklasse – aufgeteilt. Von 9 bis 11 Uhr finden in der Schulaula die Feierlichkeiten statt. In der Heberleinschule in Wolgast werden 38 Schulanfänger erwartet. Bereits um 8.30 Uhr wird in der Sporthalle die Einschulung gefeiert. Die Evangelische Schule Wolgast begrüßt elf Schulanfänger um 14 Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst in der St.-Jürgen-Kirche. Danach findet eine Feierstunde in der Janusz-Korczak-Schule statt, weil sich hier die Unterrichtsräume befinden.

Die 16 Schulanfänger in der Lassaner Grundschule werden um 10 Uhr in der Turnhalle mit einer Feier auf ihren neuen Lebensabschnitt eingestimmt. Etwas früher auf den Beinen müssen die Abc-Schützen in Kröslin sein. Für die 14 Erstklässler beginnt die Feierstunde um 9.30 Uhr in der örtlichen Mehrzweckhalle. Die Kleine Dorfschule Lassaner Winkel in Klein Jasedow freut sich über sechs neue Schüler, die um 10 Uhr mit einer Feierstunde in der Schule begrüßt werden.

Von Henrik Nitzsche