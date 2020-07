Kneippweg entsteht hinter neuer Wohnanlage in Mahlzow

Wolgast

Bis zur Eröffnung der neuen Anlage für betreutes Wohnen in Wolgast-Mahlzow werden noch mindestens zwei Monate vergehen. Aber schon jetzt seien 28 der insgesamt 30 Zimmer der Einrichtung an Mieter vergeben, berichtet Thomas Falk (58), Geschäftsführer der in Anklam ansässigen Pflegedienst Martina Baltz GmbH.

Die Nachfrage nach Wohnplätzen für pflegebedürftige Personen ist laut Falk weitaus größer als das Angebot. Was fehle, sei das notwendige Betreuungspersonal. So würden auch für das Objekt in Wolgast, in welchem später etwa 20 Leute, in der Hauptsache Pflegefachkräfte und Helfer, arbeiten werden, noch rund zehn Mitarbeiter gesucht. „Heute treffe ich mich noch mit einem Koch zum Vorstellungsgespräch“, sagte Thomas Falk am Mittwoch.

Pflegedienst zählt derzeit 185 Mitarbeiter

Zur Belegschaft der Martina Baltz GmbH, die in Anklam, Katzow, Zinnowitz und Wolgast stationär beziehungsweise ambulant tätig ist, zählen aktuell rund 185 Beschäftigte. Seit März dieses Jahres gehören auch acht Auszubildende aus Vietnam zur Firma.

Der Kneippweg hinter der Wohnanlage führt nach seiner Fertigstellung über verschiedenartigen Untergrund und soll auch über ein Wasserbecken verfügen. Quelle: Tom Schröter

„In Wolgast verwirklichen wir zurzeit unser voraussichtlich letztes Großprojekt“, sagt der Geschäftsführer, der mit dem Fortgang der Bauarbeiten zufrieden ist und den beteiligten Firmen Qualitätsarbeit bescheinigt. Gleichwohl sei die Eröffnung der Anlage – die Gesamtinvestition betrage rund 2,5 Millionen Euro – von September auf Oktober verschoben worden. Für die Handwerker werde es zuvor ein – wegen Corona verspätetes – Richtfest geben.

Kleiner Bewegungsparcours

Hinter dem Wohnkomplex ist für die künftigen Bewohner derzeit ein kleiner Bewegungsparcours in Form eines Kneippweges im Entstehen. „Der Weg wird mit unterschiedlichem Material ausgestattet, wie Kies, Waldboden und Rindenmulch.“

Auch ein knöcheltiefes Wasserbecken werde in die naturnahe Anlage integriert, berichtet Thomas Falk. Zudem richtet die Firma Gala-Landschaftsbau Zunker aus Bannemin einen Bachlauf her und baut einen Pavillon, in dem sich die Nutzer bequem die Schule aus- und anziehen können.

Hausmeister Michael Zimdars richtet aktuell die Räumlichkeiten malermäßig her. Quelle: Tom Schröter

Falk ist froh, dass sich die Ideen auf dem insgesamt 7500 Quadratmeter großen Areal in dieser Weise umsetzen lassen. Auch im Wohnhaus gehen die Arbeiten planmäßig voran. Das Bestandsgebäude, das zuletzt als Lehrlingswohnheim genutzt wurde, wird aktuell von Hausmeister Michael Zimdars malermäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Mehrere Gesellschaftsräume

Im sich anschließenden neuen Anbau ist Dirk Wienholz von der von der S. W. Sanitär und Heizungsbau Schönbeck-Wienholz GmbH aus Demmin dabei, flächendeckend eine Fußbodenheizung zu verlegen. „Auch die Einrichtung für die Bäder ist bereits bestellt“, verkündet Geschäftsführer Falk. „Die Möbel für die Zimmer bringen sich die Bewohner selber mit.“

Dirk Wienholz von der S. W. Sanitär und Heizungsbau Schönbeck-Wienholz GmbH aus Demmin baut im neuen Anbau die Fußbodenheizung ein. Quelle: Tom Schröter

Mehrere Gesellschaftsräume soll es in dem Objekt geben; allein im Anbau sind zwei Küchen vorgesehen, die von den Bewohnern selbst, aber auch von den Angehörigen genutzt werden können, um zum Beispiel Kuchen oder Waffeln zu backen. Zudem steht ein Therapieraum zur Verfügung – zum Beispiel für Fußpflege, Friseurtermine oder Physiotherapie.

Auch Bewohner ohne Pflegegrad

Wie Thomas Falk weiter mitteilt, mieten sich in den Anlagen für betreutes Wohnen nicht selten auch Personen ein, die gegenwärtig noch keinen Pflegegrad haben: „Die Betreffenden möchten in Gemeinschaft leben und sind dann für den Fall gewappnet, dass sie pflegebedürftig werden.“ Der Pflegebedarf stelle sich meist sehr plötzlich ein und allgemein falle es Betroffenen schwer, dann von heute auf morgen einen Wunschplatz in einer Einrichtung zu bekommen.

Von Tom Schröter