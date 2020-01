Kölpinsee: Bereitschaftssprechstunde für Kinder abgeschafft

Kölpinsee

Zum Jahresbeginn wurde in der Ostseestrand-Klinik „ Klaus Störtebeker“ in Kölpinsee die kinderärztliche Bereitschaftssprechstunde abgeschafft. Wie Birgit Rohde, stellvertretende Leiterin der Klinik, gegenüber der OZ mitteilt, wurde die Sprechstunde in der Vergangenheit zu wenig genutzt. „Wir hatten in der Woche zwischen fünf und acht Kindern dort, wobei ein Großteil der kleinen Patienten aus unserem Haus kommt“, sagt sie. Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen stand für die Klinik in einem unausgewogenen Verhältnis.

„Als vor mehr als zwei Jahren die Kinderstation im Wolgaster Kreiskrankenhaus geschlossen wurde, war die ärztliche Versorgung ein heißes politisches Thema. Deshalb haben wir uns als Klinik entschlossen, eine Anlaufstelle für Kinder zu installieren. Als in Wolgast die Kinderportalpraxisklinik eingeführt wurde, sank damit auch das Aufkommen von Patienten in Kölpinsee“, erklärt Rohde.

Von Hannes Ewert