Kölpinsee: Hotel „Seerose“ erhält erneut vier Sterne Plus 

Kölpinsee

Das Strandhotel „ Seerose“ wurde erneut durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) Mecklenburg-Vorpommern als 4-Sterne-Superior Hotel klassifiziert. Der Klassifizierung ging eine umfassende Fachprüfung in den Bereichen Rezeption und Services, Zimmer, Gastronomie, Freizeit, Qualitäts- und Online-Aktivitäten voraus. Die neuerliche Klassifizierung ist drei Jahre gültig, danach erfolgt eine erneute Überprüfung.

Die Auszeichnungsurkunde für vier Sterne Plus. Quelle: Katy Westphal

Das Team der „ Seerose“ ist sehr glücklich, trotz der für die Hotellerie aktuell angespannten Situation wegen der Corona-Pandemie die Auszeichnung von 2017 bestätigt zu haben. Die letzten Monate haben die „ Seerose“, wie auch viele andere Hotels, vor große Herausforderungen gestellt. Gesetzlich angeordnete Schließzeiten, völlig neue Arbeitsabläufe, Desinfektionszeiten, Mindestabstand und Maskenpflicht sind dabei nur einige Dinge, die mit in das Urlaubserlebnis der Gäste integriert werden mussten. „Wir sind stolz unsere 4-Sterne-Superior Klassifizierung, auch unter den aktuellen Bedingungen, erneut erreicht zu haben. Ein großer Dank geht dabei an unsere Mitarbeiter, die einen großen Teil dazu beigetragen haben“, so Hotelchef Gerd Schulz.

Positiver Blick in die Zukunft

Trotz mehrmonatiger Schließung und der Coronakrise blickt die „ Seerose“ positiv in die Zukunft. Urlaub im eigenen Land ist so gefragt wie noch nie und das macht sich anhand der Reservierungen bemerkbar. So konnte das Hotel dieses Jahr in den Monaten August und September das beste Buchungsergebnis seit der Eröffnung im Jahr 1997 verzeichnen. Allerdings sind die Zahlen für den Oktober rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, da viele Urlauber aus Risikogebieten nicht den Weg auf die Insel Usedom antreten.

Von OZ