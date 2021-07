Kölpinsee

Als der symbolische Vorhang fällt und das Licht verlischt, könnte man im Saal die berühmte Stecknadel zu Boden fallen hören. Das Publikum ist für zwei, drei Sekunden in Schockstarre. Dann bricht sich der Beifall Bahn, Bravo-Rufe ertönen, und der Jubel will nicht enden. Wieder und wieder wird das Ensemble auf die Bühne gerufen und nimmt völlig zu Recht den ungeteilten Zuspruch der begeisterten Gäste entgegen.

Sie haben im durch Corona bedingt auf 65 Plätze verkleinerten und abgeteilten Bernsteinsaal die Neuproduktion des Tabori-Klassikers „Mein Kampf“ erlebt, erfühlt, erlitten. Nicht nur für Usedomer Verhältnisse ein Kunstgenuss ersten Ranges, der nicht so schnell in Vergessenheit geraten dürfte.

Inszenierung ist dramaturgisch, ästhetisch, historisch und politisch

Regisseur Philip Tiedemann (52), schon 2019 für „Juno und der Pfau“ in der Koserower Kirche gefeiert, ist es gelungen, verschiedene Register klassischen wie modernen Theaterschauspiels zu ziehen. Sein formidables Ensemble auf (und hinter) der Bühne ruft eine Inszenierung ab, die es aus dramaturgischen wie ästhetischen, zugleich aber auch historischen und politischen Erwägungen in sich hat. Das Bühnenbild holt die Betrachter in ein schmutzig-graues, von Ratten mitbewohntes Männerasyl in die Wiener Blutgasse des Jahres 1910, wo sehr bald der junge Adolf Hitler Einzug hält, dem eine künstlerisch-akademische Laufbahn vorschwebt.

Während sich das sehr schnell infolge Unvermögens erledigt, monologisiert der spätere Führer der deutschen Nazis seine machtpolitischen Erwägungen herbei: Er will alles, die ganze Welt, Neuseeland inklusive. Der junge Berliner Fabian Stromberger beweist nicht nur in diesen Passagen ein immenses schauspielerisches Können. Sein abgründig böser, zugleich aber naiv-infantiler Hitler, der sich infolge einer Darmerkrankung ständig auf dem Abtritt quälen muss, wirkt schlechthin preisverdächtig. Oliver Nitsche gibt den Schlomo Herzl mit großer Weisheit, Humor und Wehmut, dass man ihn gern neben sich hätte, wenn ein Gesprächspartner in schwieriger Lage nottut. In beiden Figuren sind das Elend der Juden, die Millionen Kriegstoten und die maßgeblichen Hassardeure in ihren kackbraunen Uniformen angelegt.

Das Stück hinterlässt Spuren

An ihrer Seite wissen gleichermaßen Stephan Bürgi (als Koch Lobkowitz), Krista Birkner (als liebevolles Gretchen und unerbittliche Frau Tod) sowie Oliver Seidel (Himmlischst), der das abgründig Böse des SS-Chefs Himmler glaubhaft verkörpert, auf höchstem Niveau zu überzeugen. Gemeinsam prägt ihr Spiel eine Inszenierung, die den Betrachter auf schmalstem Grat zwischen Himmel und Hölle, Liebe und Hass, Leben und Tod durch den Abend taumeln lässt. Es ist Tiedemanns Verdienst, Tabori zu folgen, indem er Tabus bricht, nahezu pausenlos Brüche provoziert und dafür unterschiedlichste Stilmittel bemüht.

Vom Männertanz über das Schattentheater, als das Huhn Mizzi (wie ab 1933 Millionen jüdischer Mitbürger) grausamst abgeschlachtet wird, bis zur Slow-Motion-Szene des brutalen Hinterrücksangriffs Hitlers auf Herzl. Immer wieder darf man hoffen, über dümmliche Scherze lächeln und dann wieder verzweifeln. Das Ensemble packt das ganze Elend des menschlichen Universums in eine schmale Beziehungskiste. Ahnend, ja wissend, was daraus an Schrecklichkeiten resultieren wird, ist der Betrachter erschrocken, verstört, entsetzt. Es ist kein Theaterabend zum Lassen-wir-den-Tag-mal-schön-ausklingen. Er fordert den Zuschauer ganz! Und er hinterlässt Spuren.

Sonderlob für Ausstattung, Ton, Licht und Effekte

Weil der Bernsteinsaal des Kölpinseer Strandhotels „Seerose“ als Ausweichspielstätte fungiert, sehr flach und zudem geteilt ist, verdienen sowohl die Bühnengestaltung als auch die Ausstattung, Ton und Licht sowie Effekte ein Sonderlob. Alexander Martynow und Ringo Behn lassen es im Wiener Winter schneien, dampfen und gackern, dass es eine Freude ist, zuzuschauen und -zuhören. Und dann erst die Musik! Ein Adagio wechselt zum Walzer und der wieder zum Lied vom Tod. Das setzt der Gesamtkomposition die Krone auf, sorgt für Gänsehaut und rundet den Genuss am zweieinhalbstündigen Kunstabend ab.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zuschauer sind ergriffen und zugleich begeistert. Koserows Pastorin ist beglückt, dass es nach der Pause 2020 nun solch ein Theatererlebnis gibt. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder Klassik am Meer haben“. Zugleich hoffe sie, dass nach der unerlässlichen Dachreparatur die Koserower Kirche vermutlich 2023 wieder Veranstaltungsort sein wird. Für die Premiere extra aus Berlin nach Kölpinsee angereist ist Professor Daniel Wiens. Der Mediziner sucht nach passenden Attributen für das Erlebte: „Brillant, fabelhaft, mutig“ sei die Inszenierung. Wobei er dem Ensemble unter anderem dafür großen Respekt attestiert, dass es sich wagt, in den Wettstreit mit den vielen, häufig niedrigschwelligen Sommerangeboten auf der Insel zu treten.

Wenn es stimmt, dass die Rolle des Theaters darin besteht, aufzuzeigen, was es so mit uns auf sich hat, dann wird diese Inszenierung ihrer Bestimmung gerecht. Ihr ist ein großes Publikum zu wünschen.

Von Steffen Adler