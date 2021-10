Kölpinsee

„Wir fühlen uns verbunden mit den Opfern und Rettern der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Sommer in Südwestdeutschland. Deshalb haben wir drei Gutscheine für einen einwöchigen Hotelaufenthalt an den Landrat des Kreises Ahrweiler geschickt“, erläutert Vizedirektorin Nicole Meister die Aktion, die von der Leitung und den Mitarbeitern der Berolina Hotel- und Gaststättengesellschaft getragen wird.

Und nun sind die ersten Gäste aus Hönningen im mittleren Ahrtal auf der Insel Usedom: Stefanie (53) und Volker Münch (54). Beide haben nach der Naturkatastrophe vom 14. Juli besonders in ihrer 1000 Einwohner zählenden Heimatgemeinde de facto ohne Pause mitgeholfen, die Folgen des Unglücks zu mildern. Deshalb fiel wohl die Wahl der zuständigen öffentlichen Stellen auf den gewählten Ortsvertreter und seine Partnerin.

„Kräfte gingen langsam zur Neige“

„Wir haben zunächst lange hin und her überlegt, ob man in dieser nach wie vor sehr angespannten und kritischen Lage überhaupt Urlaub machen kann und sollte. Und ob es möglich sein wird, dass wir mal ein paar Tage abschalten, die Akkus wieder aufladen, neue Hoffnung schöpfen können“, berichtet die als Integrationsbeauftragte an einer Grundschule tätige Frau. Letztlich haben sie sich dafür entschieden, „auch weil unsere Kräfte langsam zur Neige gingen“, so ihr Mann.

Er bilanziert drei Monate, in denen ohne Pause angepackt, körperlich schwer gearbeitet und Zuversicht verbreitet wurde. Vielleicht sei sogar Letzteres das, was am schwersten gefallen ist und bis heute problematisch bleibt. Denn nach wie vor leben viele Flutopfer provisorisch bei Freunden und Bekannten und müssen mit der Aussicht leben, dass an ein normales Dorfleben und wieder intakte Häuser nur sehr langfristig gedacht werden kann.

Zwar ist das Wohnhaus der Münchs nicht direkt beschädigt, musste nur ein Graben um das Haus gezogen werden, „doch vielen guten Freunden erging es wirklich schlimm“, so der im Rohrleitungsbau beschäftigte Mann. Unmittelbar in der Unglücksnacht waren zunächst Menschen zu evakuieren, besonders Kinder und Alte habe er mit vielen anderen Helfern auf die trockene Straßenseite getragen und so gerettet. Menschenketten wurden schnell gebildet, denn schätzungsweise 40, 50 Ersthelfer waren fix zur Stelle.

„Nicht lange zaudern, einfach anpacken“

Was dann die nächsten Tage zu tun war, hat man deutschlandweit mit großem Respekt und oft auch solidarischer Hilfe medial oder direkt vor Ort miterlebt: Keller, in denen Wasser-Schlamm-Heizölgemische waberten, mussten leer gepumpt werden. „Nicht lange zaudern, einfach anpacken, war unser Slogan.“ Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass man zunächst vier, fünf Tage über keinerlei Informationskanäle verfügte. Kein Telefon, keine nutzbare Straße mehr, kein Strom. „Dennoch herrschte eine Art Euphorie, helfen zu können.“

Das traf auch auf die nächsten Arbeiten zu: Keller ausräumen, Estrich, Wandputz und Decken heraus stemmen. „Die freiwilligen Helfer kamen und kommen bis heute von überall, auch aus dem Norden.“ Das habe neuen Mut entfacht. Hönningen habe Glück gehabt, dass ein Brückenbau schon im Jahr 1910 so ausgefallen war, dass er eventuellem Hochwasser Stand halten konnte. Und er tat es tatsächlich! In anderen, benachbarten Kommunen hingegen sei die Zahl der Verletzten und ums Leben gekommenen Menschen bis heute traumatisierend. Und das weit über die unmittelbar betroffenen Familien hinaus.

Volker Münch hat sich in den vergangenen drei Monaten gewissermaßen als Cheflogistiker seines Heimatortes, für den er ohnehin in der Gemeindevertretung mitarbeitet, qualifiziert. Kindergarten, Sportplatz, Straßen und Wege – alles musste und muss weiterhin bedacht, Technik und Material müssen verteilt, Spenden sinnvoll verwendet werden. Inzwischen gehen er und seine Frau wieder ihren beruflichen Tätigkeiten nach, die Hilfsstunden haben sich auf den Abend und das Wochenende verschoben.

Wein als kleines Dankeschön

Jetzt schöpfen beide wieder Kraft, genießen die frische Ostseeluft, wandern und fahren Rad. „Wir spüren, dass wir langsam wieder regenerieren. Und dafür sind wir dem Hotel und seinem Team sehr, sehr dankbar“, sagt der 54-Jährige. Zum Dankeschön ans Seerose-Hotelteam wechselten zwei Flaschen ganz speziellen Weines den Besitzer. Von der ältesten Winzergenossenschaft der Welt übrigens: Mayschoss Altenahr, wo Spezialisten unter anderem aus roten Trauben Weißwein herstellen.

Für das Hotel freut sich Nicole Meister, dass die Hilfsidee sich als so praktikabel erweist. „Wir wollen unser Mitgefühl zeigen und etwas dazu beisteuern, dass sich Betroffene, egal ob Opfer oder Helfer, mal ausruhen können. Und vielleicht zeigen sich ja auch andere Häuser offen für solch eine Geste“, hofft sie. Im 800 Kilometer entfernten rheinland-pfälzischen Katastrophengebiet gibt es übrigens aktuell nahezu keine Restaurants, Hotels und Pensionen mehr.

Von Steffen Adler