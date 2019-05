Kölpinsee/Ückeritz

Der Ückeritzer Michael Bartelt hat Anschuldigungen, die er im Zusammenhang mit dem jüngsten Fischsterben im Kölpinsee geäußert hatte, zurückgenommen. Als Anfang Mai die Nachricht über das Fischsterben publik wurde, berichtete Bartelt, Mitglied und Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für den künftigen Kreistag, auf seiner Facebookseite von Verdachtsmomenten gegen Gerd Schulz, Betreiber des Kölpinseer Strandhotels „ Seerose“. Bei der Reinigung des Bassins des hoteleigenen Schwimmbades, so Bartelts Behauptung, sei der Inhalt in die öffentliche Kanalisation geleitet worden. Dabei sei ein Überdruck entstanden, in dessen Folge sich Gullideckel angehoben und sich die Wassermassen in den See ergossen hätten.

Diese Darstellungen, so teilte der Ückeritzer am späten Montagabend via Facebook mit, hätten sich als nicht zutreffend herausgestellt. Und: „Meine Absicht bestand nicht darin, das Hotel Seerose, deren Geschäftsführer und deren Betreibergesellschaft zu diffamieren und unberechtigt zu bezichtigen.“ Bei seiner Darstellung habe er bedauerlicherweise falschen Informationen vertraut und diese veröffentlicht. Gerd Schulz teilte gegenüber OZ überdies mit, dass Bartelt „auf Betreiben meines Anwaltes vor einigen Tagen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben“ habe.

Ursache des Fischsterbens bisher noch unklar

Unterdessen informierte Landkreis-Sprecherin Anke Radlof über ein Auswertungsergebnis im Zusammenhang mit dem Fischsterben im Kölpinsee. „Das Veterinäramt hatte einen verendeten Karpfen entnommen und zur Untersuchung/Abklärung der Todesursache nach Rostock zum Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei geschickt“, heißt es in der Mitteilung. „Hier wurde Aeromonas spp. nachgewiesen, ein Erreger, der aber nicht todesursächlich war. Tierseuchen, wie Koi-Herpes-Virus (KHV) und Frühjahrsvirämie der Karpfen- Virus (SVC), wurden nicht nachgewiesen.“

Weitere Untersuchungsergebnisse, so Radlof, lägen dem Landkreis nicht vor. „Wir sind mit dem Zweckverband Insel Usedom in Kontakt, welcher die Einleitungen in die Kanalisation prüft. Auch die Benachrichtigung der Wasserschutzpolizei über die Analysen der von ihnen gezogenen Proben stehen noch aus.“

Tom Schröter