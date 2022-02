Kölpinseer brauchen Zuschuss für Kurmuschel-Neubau

Kölpinsee

Im Haus des Gastes, wo Loddins Bürgermeister Ulrich Hahn (83) regelmäßig seine Sprechstunde abhält, setzen die Mitarbeiterinnen auf das Prinzip Hoffnung. „Wir erwarten einen erfolgreichen Sommer, eine weitere Normalisierung des öffentlichen Lebens und viele Gäste, für deren Wohlbefinden wir gern da sind“, schaut Andrea Schäfer (43) voraus.

Die Leiterin der Kurverwaltung und ihr Team von derzeit sechs Mitstreitern, inklusive Bauhof, wünschen sich vor allem, dass das von der Politik immer wieder neu und kurzfristig befeuerte Hin und Her „endlich ein Ende haben“ möge. Im Dialog mit potenziellen Gästen, Stammbesuchern und telefonischen Anfragen ständig umzuschalten und veränderten Pandemieregelungen korrekt nachzukommen, habe man manche Touristen aufgeklärt, andere aber auch verstört. Und nach zwei Jahren kommt es auch bei den Servicekräften zu einer gelegentlich aufscheinenden Corona-Müdigkeit. Wer dürfe unter welchen Umständen anreisen und welche Nachweise müssen erbracht werden, um an der Ostsee Urlaub machen zu können – all dies koste Kraft und zusätzliche Mühen, weil es auch uneinsichtige Leute gebe. Dennoch ist in der Inselmitte ein optimistischer Pragmatismus spürbar. Sicher auch deshalb, weil die Einbußen bei Ankünften aus dem Vorjahr mit rund fünf Prozent in einer erträglichen Größenordnung geblieben sind.

Das Ostseebad an einer der beiden Inseltaillen auch künftig besonders für Naturliebhaber attraktiv zu machen, bedarf vieler kleiner Schritte und Maßnahmen. Diese reichen vom Aufstellen ausreichend vieler Bänke oder neuen Kinderspielgeräts – wie das Piratenschiff vor dem Haus des Gastes – über Sauberkeit auf Wegen und Plätzen bis zur Erneuerung der Liegedecks in Richtung Strand.

Die alte Kurmuschel hat ausgedient

Das ist oft nicht unbedingt eine Frage des Geldes, sondern durchdachter und klug umgesetzter Gastfreundlichkeit. Apropos Geld: Bei Investitionen müssen die Loddiner und Bewohner der Ortsteile Kölpinsee und Stubbenfelde anno 2022 kürzer treten. Der entscheidende Grund: Bürgermeister Hahn, Kurdirektorin Schäfer und ihre Mitstreiter sowie die Gemeindevertreter geben die Hoffnung nicht auf, dass die betagte und marode, ja abbruchreife Kurmuschel in direkter Nachbarschaft zum IFA-Kinder-Rehazentrum und Kurheim endlich abgerissen und durch eine neue Konstruktion ersetzt wird.

Die Kurmuschel in Kölpinsee hat ausgedient und soll ersetzt werden. Quelle: Henrik Nitzsche

Allerdings stehen nach etlichen Terminverschiebungen durch das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock sowohl die baufachliche Prüfung des fertig vorliegenden Projektes wie die auch die Bearbeitung des Antrages durch das Landesfördermittelinstitut aus. „Und das nervt enorm, man kann es oft nicht mehr verstehen“, beschreibt das Ortsoberhaupt hier seine Gemütslage. Denn ohne eine maßgebliche Finanzspritze vom Land wird das Vorhaben für die Gemeinde offenbar mindestens eine Nummer zu groß. Und das wäre fatal für alle Beteiligten. Allerdings sagt die taufrische, jüngste Nachricht aus der Rostocker Behörde, dass eine Projektprüfung nun im März erfolgen soll.

Feuerwehr soll neues Fahrzeug erhalten

Eine kräftige Portion Optimismus verbreitet Ulrich Hahn unterdessen in Sachen neues Feuerwehrfahrzeug. Dieses sei gemäß den Wünschen der Kameraden ausgestattet worden und befinde sich de facto bereits im Anmarsch; was freilich auch dringend nottut, denn das alte, bis dato genutzte Einsatzfahrzeug hat mittlerweile stolze vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Für das neue Gefährt hat die Gemeinde Eigenmittel im Haushalt eingestellt, während vom Land und vom Landkreis Förderungen zugesagt sind.

Damit steht ein großes freudiges Ereignis für die freiwilligen Brandschützer des Seebades ziemlich sicher noch in diesem Kalenderjahr bevor. „Das haben sie sich aber auch längst redlich verdient“, urteilen der Bürgermeister und die Chefin der Kurverwaltung einhellig.

Von Steffen Adler