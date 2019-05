Lassan

Die Geburtstagsparty zum fünfjährigen Bestehen der Kita „Kokopelli“ ließ kaum Wünsche offen. Sogar der Namenspatron erschien persönlich, um sich nach einer kurzen Ansprache ins Getümmel zu stürzen. Es wurde gemeinsam gesungen, getanzt, getrommelt, gehüpft und ausgelassen gefeiert.

Vor nunmehr fünf Jahren hatte das Institut Lernen und Leben (ILL) als Träger der Einrichtung das moderne Kitagebäude an der Schulstraße errichten lassen. Die Lassaner Kita ist für 88 Kinder ausgelegt.

„Die räumlichen Bedingungen im neuen Haus sind optimal – alles ist ebenerdig gebaut, es gibt helle große Fenster und im Herbst und Winter nutzen wir gern auch unsere Sauna. Und in der Schule nebenan haben wir zwei Horträume zur Verfügung“, berichtet Jana Benkmann (49), die seit dem 1. April als Nachfolgerin von Christina Oehmichen die Einrichtung in Lassan leitet.

Turnen ist 'ne coole Sache in der Jubiläumskita. Quelle: Tom Schröter

Sieben Personen kümmern sich um das Wohl der aktuell 78 Kokopelli-Kinder, von denen 39 in der Kita, acht in der Krippe und 31 im Hort betreut werden. Jana Benkmann, die in Ueckermünde geboren ist und bis zur ihrer Rückkehr an die Küste in Berlin arbeitete, lobt ihr Team für dessen Kreativität.

Die Kinderschar des Kokopelli und ihre Betreuungskräfte verstehen sich aufs Feiern. Quelle: Tom Schröter

Auch am Jubiläumstag, der unter dem Motto stand: „Unser Leben ist bunt und voller Freude“, brachten sich wieder alle Beteiligten mit tollen Ideen ein. In einem Farbenprojekt entstanden eine große Blume, gefaltete Papierfrösche und eine dazugehörige Wiese sowie Bilder mit verschiedenen Abstufungen der Farben rot, blau und grün. All das Bastelwerk machten die Kinder Kokopelli zum Geschenk, der über das Geschick und den Einfallsreichtum der jungen Künstler natürlich mächtig staunte.

Auch Namenspatron Kokopelli persönlich gab sich in der Lassaner Kita am Mittwoch die Ehre und nahm diverse Geschenke entgegen, darunter auch Frösche aus grünem Bastelpapier. Quelle: Tom Schröter

Die familiäre Atmosphäre in der Kita und die Hilfsbereitschaft der Eltern untereinander seien wohltuend, sagt Jana Benkmann. „Auch leben die Kinder in Lassan ihre Kindheit noch richtig aus“, sagt sie. In Berlin hingegen seien schon die Jüngsten zu vielen äußeren Reizen ausgesetzt. Gemeinschaft ist auch am Festtag ausdrücklich erwünscht. Am Nachmittag sind Eltern und Großeltern eingeladen, um bei Kaffee & Kuchen sowie Grillwurst kräftig mitzufeiern.

Tom Schröter