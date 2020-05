Kollision bei Mellenthin: Zwei Personen schwer verletzt

Mellenthin

Das Missachten der Vorfahrt führte am Donnerstagmorgen bei Mellenthin auf der Insel Usedom zu einem schweren Unfall. Dabei wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer, und drei Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Vorfahrt beim Abbiegen nicht beachtet

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr an der Mellenthiner Kreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-Jährige mit einem Pkw Suzuki die B 110 aus Usedom kommend in Richtung Mellenthiner Kreuzung. Am Verkehrsknotenpunkt B 110/B 111 ordnete sich der Mann auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die B 111 abzubiegen. Beim Auffahren auf die Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW im Gegenverkehr. Durch das Missachten der Vorfahrt stießen die Fahrzeuge frontal zusammen. Der Suzuki- und der 43 Jahre alte VW-Fahrer wurden dabei schwer verletzt.

Pkw noch gegen Transporter geschleudert

In Folge der Kollision schleuderte der Suzuki zudem gegen einen hinter ihm befindlichen VW Transporter, dessen 44 Jahre alter Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf rund 11 000 Euro schätzt. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Von Udo Burwitz