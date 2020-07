Komet Neowise strahlt über der Insel Usedom

Sauzin

Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – derzeit ist es wieder soweit. „Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Doch solange müssen Sternengucker nicht warten: Schon jetzt erscheint der Komet morgens gegen 3 Uhr am nordnordöstlichen Sternenhimmel – bevor er von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird.

Bilder von Usedom

Der Fotograf Stefan Sauer hat jetzt spektakuläre Bilder auf der Insel Usedom bei Sauzin gemacht. Er fotografierte den Kometen Neowise am Dienstag kurz vor Sonnenaufgang gegen 2 Uhr. In der kommenden Nacht sind im Osten des Landes die Chancen am besten, den Kometen am Nachthimmel zu sehen.

