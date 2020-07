Ein Greifswalder Kinderkrebshilfe-Verein wirbt in einem TV-Beitrag für die NDR-Spendenaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ – und erhält am Ende von dem eingesammelten Geld keinen einzigen Cent. Eine fragwürdige Methode für einen eigentlich guten Zweck, kommentiert OZ-Redakteurin Christine Lachmann.

Kommentar zu „Hand in Hand für Norddeutschland“ - Ärger um NDR-Benefizaktion in Greifswald: Mehr Transparenz, bitte!

