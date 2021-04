Ückeritz

Den Ückeritzer Bürgern und den Zuschauern der öffentlichen Videokonferenz wurde am Dienstagabend eine Menge zugemutet. An Respektlosigkeiten und Beschimpfungen, Vorwürfen und Unterstellungen mangelte es nicht. So schürt man Politikverdrossenheit und die Spaltung der Gesellschaft. Ja, auch in einem kleinen Ostseebad funktioniert das. Von Schizophrenie gar war die Rede, von Herumschnüffelei und Entmündigung, taktischem Geplänkel und Hinterhältigkeiten.

Offensichtlich ist den Akteuren das Gespür für ihren Auftrag, erteilt auf Zeit vom Wähler, völlig abhanden gekommen. Anders ist eine solche chaotische Theatervorstellung, vom Regisseur bis zum stummen Statisten, nicht zu erklären. War es ein Drama, eine Tragödie oder doch ein Komödiantenstadel? Wohl von allem etwas, was die Sache unterm Strich aber nicht besser macht. Denn am Ende war‘s eher zum Heulen als zum Schenkelklopfen.

Dauerzoff bremst Entwicklung der Gemeinde

Wenn sich ein offenbar kenntnisarmer Bürgermeister und hartnäckige Gemeindevertreter so bekriegen, ist Handeln unerlässlich. Ob vom Amt, der Kommunalaufsicht oder couragierten Einwohnern, die sich das nicht länger bieten lassen wollen. Schließlich leidet vor allem eines unter dem Dauerzoff: die Entwicklung von Ückeritz, das Image und die Attraktivität des Bernsteinbades. Das dürfte Grund genug sein, hier endlich energisch einzugreifen.

Vielleicht schafft sogar der eine oder andere Rücktritt Raum für einen Neuanfang. Doch das muss jeder für sich prüfen und entscheiden. Das Armutszeugnis, das sich hier ein gewähltes Gremium inklusive seines ersten Mannes selbst ausgestellt hat, ist jedenfalls eines allererster Güte.

Von Steffen Adler