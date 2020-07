Kommt die einheitliche Kurkarte für Usedom und Wolgast?

Insel Usedom/Wolgast

Ahlbeck darf es, Benz nicht. Zinnowitz profitiert davon, Rankwitz eben nicht. Ückeritz kann es auch, Kamminke bleibt es verwehrt. Während die Küstenorte Jahr für Jahr Kurtaxeinnahmen in die touristische Infrastruktur investieren können, schauen Orte im Achterland in die Röhre. Aber auch dort zieht es Touristen hin, auch dort wird Infrastruktur vorgehalten. Die Lösung: Eine Insel – ein Erhebungsgebiet!

Der erste Schritt dahin ist gemacht. Unter dem Motto „Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“ hat sich die Insel Usedom zusammen mit der Stadt Wolgast beim Land Mecklenburg-Vorpommern für den Projektwettbewerb Modellregionen beworben.

Anzeige

Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend erproben

Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren ausgewählte Schlüsselmaßnahmen aus der Landestourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren. So soll die Kurkarte in der gesamten Modellregion Gültigkeit haben, nahe Verwandte der Insulaner von der Kurabgabe befreit werden und Gäste und Einheimische Bus und Bahn im ÖPNV-Netz kostenfrei nutzen können, heißt es von UTG-Sprecherin Karina Schulz.

Weitere OZ+ Artikel

Beworben haben sich acht Regionen, wie Wiebke Wolf, Sprecherin vom Wirtschaftsministerium, informiert. Neben Usedom sind das Mecklenburg-Schwerin, neun Gemeinden rund um Kühlungsborn, Fischland-Darß-Zingst, Insel Rügen, Rostock mit Umland, Mecklenburgische Seenplatte und Mönchgut-Granitz. „Die Bewerbungen werden jetzt gesichtet und bewertet. Eine Jury wird Ende September die finale Entscheidung treffen. Der Start der Modellregionen ist für den 1. November vorgesehen“, so die Sprecherin. Es sollen mindestens drei Modellregionen gefunden und umgesetzt werden.

Alle Inselkommunen in einem Boot

Der Usedomer Bewerbung sind Beschlüsse aller Inselgemeinden und der Stadt Wolgast vorausgegangen. „Das ist ein Novum auf der Insel Usedom. Das war ein großes Anliegen von mir, als eine Insel zusammenzurücken und vom Kirchturmdenken wegzukommen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Sie hatte Ende 2019 eine Inselkonferenz angeschoben und auch vorab pessimistische Stimmen vernommen, wie sie sagt. „Erstaunlich wie harmonisch das Ganze dann aber ablief. Das war eine gewinnbringende Diskussion.“

Und nicht nur die Inselkommunen und Wolgast ziehen an einem Strang – die Bewerbung werde auch vom Landkreis Vorpommern-Greifswald und allen touristischen Verbänden auf der Insel unterstützt. Sie unterstreiche die herausragende Bedeutung des Tourismus‘ auf der Insel Usedom. „In den letzten zehn Jahren stiegen die Übernachtungen von knapp 4,2 Millionen kontinuierlich auf aktuell 6,2 Millionen an. Mittlerweile sorgen die Gäste der Insel für einen Brutto-Umsatz von insgesamt 832,4 Millionen Euro“, so Karina Schulz.

Inselweit touristische Abgaben

Kernstück der Bewerbung ist die Anerkennung der Insel als ein Erholungsgebiet und somit einheitliches Erhebungsgebiet für touristische Abgaben. Bisher können nur die an der Küste gelegenen See- und Seeheilbäder Abgaben erheben, um die mit dem Tourismusbetrieb in Verbindung stehenden Ausgaben zu finanzieren. Für die weiteren Orte auf der Insel und die Stadt Wolgast, die ebenfalls touristisch genutzt werden und als Bewegungs- und Erlebnisraum für Gäste dienen, ist dies nicht möglich.

Mit einem einheitlichen Erhebungsgebiet könnten auch diese Orte Einnahmen aus dem Tourismusbetrieb erhalten und in die Infrastruktur investieren. In der Praxis könnte das so laufen: Die Insel und Wolgast werden in verschiedene Tarifzonen unterteilt. „Dabei werden die Unterschiede bei der touristischen Infrastruktur und den Angeboten zwischen Seebädern und Achterlandkommunen berücksichtigt“, so Karina Schulz.

Kostenfrei mit Bus, Bahn und Rad

Die Kurkarte könnte als Gästekarte in der gesamten Modellregion über die Gemeindegrenzen hinweg Gültigkeit haben. Darüber hinaus sollen Einwohner und Familienangehörige von Einwohnern von der Abgabenpflicht auf der gesamten Insel befreit werden. Ferner soll die Gästekarte die Nutzung des ÖPNV-Netzes Bus (neue, größere Linien wären machbar) und Bahn sowie des Mobilitätssystems UsedomRad inselweit für Gäste und auch Einwohner ermöglichen. Das würde zur Entlastung der Straßeninfrastruktur und zur Verbesserung der Mobilität auf der Insel beitragen.

„Gegenwärtig wäre das nach dem Kurabgabengesetz gar nicht möglich, weil Kurorte einer Prädikatisierung unterliegen. In einer Modellregion könnte über das Standarderprobungsgesetz aber gerade vom derzeitigen Gesetz abgewichen werden“, so Heringsdorfs Bürgermeisterin. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) räumte bei einem Treffen vor wenigen Tagen mit Touristern der Insel der Bewerbung sehr gute Chancen ein.

Sollte Usedom/ Wolgast den Zuschlag erhalten, sind für die Umsetzung des Projekts Modellregion zwei auf zwei Jahre befristete Personalstellen vorgesehen, die bei der Usedom Tourismus GmbH (UTG) angesiedelt werden sollen.

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche