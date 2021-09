Kommunales Energie-Effizienz-Netzwerk für Vorpommern geplant

Reetzow

Ein kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerkes (KEEN) soll in der Region um Anklam entstehen und innerhalb von drei Jahren erste Ergebnisse vorweisen. Zum Auftakt trafen sich vor wenigen Tagen Akteure aus Kommunalpolitik und Energiewirtschaft im Bioökonomiezentrum Anklam, das seinen Sitz in der Gemeinde Murchin, im Ortsteil Relzow hat. Der Fokus lag auf der gemeinsamen Betrachtung von Stoff- und Energieströmen, um die CO2-Bilanz der Kommunen zu verbessern.

Das Interesse an diesem Thema ist bei den Kommunen groß. Zum Auftakt waren 22 Städte und 13 Gemeinden aus ganz Vorpommern und dem Bereich Mecklenburgische Seenplatte ins Bioökonomiezentrum gekommen, darunter Anklam, Demmin, Penkun, Torgelow und Ueckermünde. weitere Kommunen haben bereits zugesagt, sich noch anmelden zu wollen. Das Bioökonomiezentrum Anklam wird der zentrale Punkt sein, von dem aus das Netzwerk organisiert wird. Dort sind mittlerweile 13 Firmen der Lebensmittel- und Pharmaziebranche ansässig. Betrieben wird das Bioökonomiezentrum durch die Food and Pharma Services Anklam GmbH. Auf 13 000 Quadratmeter Fläche werden gemeinsam mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Lebensmittel- und Pharmazie-Branche neue Verfahren und Produkte entwickelt.

Landesenergieagentur hilft bei Förderanträgen

„Wir wollen Ansprechpartner für die Kommunen der Region werden für die Verwertung von Reststoffen sowohl für die stoffliche als auch für die energetische Nutzung. Nachwachsende Rohstoffe sollen stärker als Basis für Nahrungsmittel, Energie und Industrieprodukte genutzt werden. Abfall zu Kraftstoff, Klärschlamm zu Dünger – mit solchen Ideen beschäftigen sich die Firmen, die mittlerweile in Relzow ansässig sind und damit Impulse für das ganze Land geben wollen“, erläutert Prof. Beatrice Großjohann vom Bioökonomiezentrum, die als Netzwerkmanager fungiert.

Zur Auftaktveranstaltung waren auch Energieminister Christian Pegel (SPD) und Vizelandrat Jörg Hasselmann (CDU) sowie die landeseigene Energieagentur mit vor Ort, um unter anderem über die Einbindung des KEEN in die Energiewende-Strategie des Landes zu beraten. So hat die Landesenergieagentur die Fördermöglichkeiten durch die EU und den Bund im Blick und sind als Profis versiert bei der Ausfüllung von (oftmals komplizierten) Fördermittelanträgen.

Wirtschaftlich guter Preis für Bürger entscheidend

Es gehe nach Pegels Worten darum, den in den Städten und Gemeinden anfallenden Müll und Abfall sinnvoll zu verwenden, um daraus ökonomischen Nutzen für die Kommunen zu ziehen. „Viele Orte haben schon praktische Ideen, etwa die grünen Gewerbegebiete, aber für die Umsetzung bedarf es mehrerer Partner. Da ist so ein Netzwerk eine sinnvolle Sache, zumal die Energiewende ja nicht nur auf drei Jahre beschränkt ist“, erklärte er. Aber damit sich die Menschen dafür begeistern und mitmachen, müsse etwas Sicht- bzw- Fühlbares entstehen, die warme Heizung zu Hause etwa, die durch in der Biogasanlage entstehende Wärme gespeist wird.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Prozesse müssen mit einfachen Worten erklärbar sein, sonst ernten Akteure nur Desinteresse. „Wenn ich Mietern oder Hauseigentümern durch die Abfallnutzung über zwanzig Jahre einen wirtschaftlichen guten Preis für Energie oder Wärme anbieten kann, dann werden die wenigsten sagen, dass sie nicht interessiert sind“, meint Pegel. Und wenn sich durch das Zusammentun von vielen Kommunen weitere Nutzungsmöglichkeiten von Abfall auftun, die sich auch im Geldbeutel der Einwohner niederschlagen, werde es richtig spannend, ergänzte Hasselmann.

Komplett grünes Gewerbegebiet für Anklam

Anklams Bürgermeister Michael Galander (parteilos) schilderte bereits erste Erfolge in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. In der Verwaltung habe er jetzt ein „Team klimaneutrales Anklam“ etabliert mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, die immer wieder Denkanstöße geben würden in Sachen Klimaschutz und CO2-Reduzierung. Gerade habe die stadt ein neues, 100 Hektar großes Gewerbegebiet ausgewiesen. Dank der Ideen aus dem Team klimaneutrales Anklam werde es „ein zu einhundert Prozent grünes Gewerbegebiet“, so Galander.

Für das Mitmachen im Energie-Effizienz-Netzwerk wirbt Beatrice Großjohann auch nach der Veranstaltung. „Städte und Gemeinden können ihre Interessensbekundung noch bis zum 31. Oktober an mich schicken“, sagt sie.

Mail: info@fpsanklam.com, Telefon: 03971-83 899 60

Von Cornelia Meerkatz