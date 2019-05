So haben die Gemeinden auf Usedom und am Peenestrom gewählt

Usedom Kommunalwahl 2019 - So haben die Gemeinden auf Usedom und am Peenestrom gewählt Die Wahlbeteiligung war in allen Kommunen viel höher als noch vor fünf Jahren. Zwei Gemeinden haben noch keinen Bürgermeister, die Kandidaten erhielten nicht die nötige Anzahl an Stimmen.

In Karlshagen entscheidet sich erst in der Stichwahl am 16. Mai, wer neuer Bürgermeister wird. Quelle: privat