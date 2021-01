Kontrolle bei Esslust in Libnow: Alles Bio oder was?

Libnow

Bioprodukte sind im Trend. Kristin Wegner, die seit dem 14. Mai 2005 in Libnow an der Bundesstraße 110 in einer etwa 100 Jahre alten ehemaligen Scheune ihren Höfeladen Esslust betreibt, hat eine treue und wachsende Stammkundschaft. „Von Jahr zu Jahr sind die Umsätze gestiegen. Gerade im Corona-Jahr hatten wir eine super Saison. Und auch das Weihnachtsgeschäft lief gut“, berichtet die 41-Jährige.

Ihre Kunden legten eben Wert auf Fleisch aus artgerechter Tierhaltung und auf gesundes Obst und Gemüse, das nicht gentechnisch verändert ist oder mit Pflanzenschutzmitteln oder Insektiziden behandelt wurde. Einerseits weist das auf den Waren befindliche EU-Bio-Siegel auf die spezielle Qualität der Produkte hin. Darüber hinaus verpflichtet sich das Naturkostfachgeschäft Höfeladen Esslust zur Einhaltung der Sortimentsrichtlinien des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren.

Anzeige

„Ich mache das seit knapp 30 Jahren“

Zurzeit ist Christian Strohmeyer im Auftrag dieses Verbandes im Nordosten Deutschlands unterwegs, um zu überprüfen, ob das Sortiment in den Bioläden tatsächlich die Ansprüche an einen nachhaltigen Einkauf erfüllt. Am Montag steuerte der Kontrolleur erst Prenzlau und anschließend den Höfeladen in Libnow an. „Ich sehe mir sowohl den Rechnungsordner der Lieferanten als auch die verpackten Waren in den Regalen an“, erklärt der Diplom-Agraringenieur.

Seit 2005 betreibt Kristin Wegner ihren Höfeladen Esslust an der Bundesstraße 110 in Libnow nordwestlich von Anklam: „Der Umsatz ist in den vergangenen gut 15 Jahren stetig gewachsen.“ Quelle: Tom Schröter

Als Kontrolleur hat Strohmeyer Erfahrung. „Ich mache das seit knapp 30 Jahren“, sagt der Rheinland-Pfälzer. „Inzwischen kenne ich fast alle Bioprodukte, von denen es mehrere Zehntausend gibt, die entweder bundesweit oder nur regional zu haben sind. Und mir macht es Spaß, immer wieder neue Lebensmittel zu entdecken.“

Bei seinem Kontrollgang hat der 64-jährige Freiberufler auch ein Auge darauf, ob im jeweiligen Geschäft sämtliche Lebensmittel vorrätig sind, die für eine vollwertige Ernährung benötigt werden. Das Libnower Fachgeschäft stellt sich diesem Anspruch nach Vielseitigkeit. „Ich habe knapp 2000 Produkte; ich habe gerade Inventur gemacht“, erklärt Kristin Wegner.

Das Sortiment ihres etwa 70 Quadratmeter großen Bioladens beinhaltet zertifizierte Lebensmittel aus etlichen Biobetrieben Vorpommerns. Stellvertretend genannt seien Tees aus der Pulower Kräutergarten Pommerland e. G., Gemüse aus der Bioland-Gärtnerei des Pommerschen Diakonievereins in Züssow sowie frisches Brot vom Hof Schwarze Schafe aus Wangelkow, der Prenzlauer Biobäckerei Lew oder von der Demeter Mühlenbäckerei Medewege. Gewürze wie Kräutersalze sowie Ketchup und vegane Brotaufstriche kommen aus der Manufaktur in Pamitz; Salami, Quark und Joghurt vom Demeterbetrieb Alter Pfarrhof in Elmenhorst, Wurst von Biofrisch Nord-Ost bei Rostock und Fleisch von der Landfleischerei Stephen Megges in Groß Mohrdorf sowie Eier vom Gut Thurbruch auf der Insel Usedom. Sogar spezielle Kosmetikwaren werden angeboten.

Auch der Käse kommt zumeist aus Vorpommern

In der Käsetheke finden sich über 30 Sorten, davon stammt mehr als die Hälfte aus Vorpommern. „Einiges Obst steuere ich aus meinem Garten in Jamitzow bei, so zum Beispiel Süßkirschen, Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren, aber auch Walnüsse“, erzählt Kristin Wegner. „Verarbeitet werden die Früchte in Müsli und im Sommer in frisch gebackenem Kuchen.“ Auch ein Imbiss mit Pizza und Suppe gehört in Libnow eigentlich zum täglichen Angebot. „Das fehlt uns jetzt in der Zeit der Corona-Einschränkungen“, bedauert die Inhaberin des Ladens, der fünf Personen Arbeit bietet.

Auch natürliche Kosmetika wird im Bioladen in Libnow zum Kauf angeboten. Mitarbeiterin Sophia Schaefer zum Beispiel schwört auf Haarseife, die viel ergiebiger sei als Shampoo. Quelle: Tom Schröter

Kontrolleur Strohmeyer setzt in diesen Tagen seine Küstentour westwärts fort. Weitere Stationen sind unter anderem Greifswald, Hamburg und die Insel Amrum. „In Zeiten von Corona ist es gar nicht immer so einfach, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden“, berichtet er. „Besonders schwierig war es in Ostholstein; viele Pensionen sind entweder zurzeit geschlossen oder bereits pleite.“

Von Tom Schröter