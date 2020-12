470 Euro Strafe plus Verhandlungskosten oder Aufenthalt in der JVA: Vor dieser Wahl stand am Freitag ein 54-Jähriger am Grenzübergang Garz. Bei einer Kontrolle stellten Polizisten fest, dass er bei der Staatsanwaltschaft Lübeck ausgeschrieben war – wegen Trunkenheit im Verkehr. Die geforderte Summe aber konnte er allein nicht zahlen.