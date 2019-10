In St. Petri erklingen Himmelslieder

Wolgast

Die schönsten „ Himmelslieder“ erklingen am Freitag in der Wolgaster St. Petri Kirche. Es singt Tenor Björn Casapietra. Der Sänger ist seinem Motto über die Jahre stets treu geblieben: „Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen, besonders in unruhigen Zeiten“, sagt er.

Welche Lieder vermögen dies besser, als vertonte Gebete – seit nahezu 20 Jahren sind sie Teil von Casapietras Charterfolgen. Was mit einem traumhaften „Amazing Grace” begann, gipfelt auf seinem aktuellen Studioalbum in Leonard Cohens „Hallelujah”, einem ergreifenden Himmelslied sondergleichen. „Ich hoffe, dass den Zuhörern meine Interpretation den Atem nimmt“, so der Sänger.

Wunderschöne geistliche Lieder wie das „Ave Maria“ von Schubert, das „Wiegenlied“ von Brahms, „Tochter Zion“ oder „Panis Angelicus“ wechseln sich ab mit sehr berührenden menschlichen und damit weltlichen Gebeten. Das „Stand by me“ von Elvis gehört ebenso dazu wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer, das irische „You raise me up“ oder das berührende Lied „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Die Tournee sei seine erfolgreichste, betont der Künstler.

„Ich möchte mit diesem Programm Wolgast erobern. Wir wollen an diesem Abend die Liebe feiern“, sagt Casapietra. Die Akustik der Petrikirche sei großartig, das habe er von seinem ersten Konzert noch in Erinnerung. Sie harmoniere ganz wunderbar mit seiner Stimme und dem Spiel seines jungen ungarischen Pianisten Peter Forster. „Ich möchte nicht nur für die Ohren der Menschen singen. Ich möchte tiefer rein und für die Seele singen. Ich möchte mein Publikum berühren.“ Musik habe in diesen unruhigen Zeiten, in denen wir leben, die Aufgabe und auch die Pflicht, den Menschen Hoffnung, Zuversicht und Kraft zu schenken.

Karten für das Konzert gibt es in der Wolgast Information, online bei Eventim, Ticketonline und getgo sowie an der Abendkasse.

Von Cornelia Meerkatz