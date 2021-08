Konzert für angebrannte Kirche: So viel ist auf Wolgaster Spendenkonto

Wolgast

Zwei Trompeten, drei Posaunen, zwei Tuben und ein Schlagzeug für St.-Jürgen: Mit diesen Instrumenten waren die Musiker des Landespolizeiorchesters am Samstag angereist, um in Wolgast zu helfen. Die St-Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße war Mitte Juni bei einem Feuer erheblich zerstört worden. Der Altar ist verbrannt, eine Decke herabgestürzt und die Deckenbalken verkohlt. Zudem sind alle Wände verrußt, die Orgel muss gesäubert werden. Es war Brandstiftung, wie sich herausstellte.

Nun braucht es Geld, um das mittelalterliche Gebäude wieder aufzubauen. Eineinhalb Stunden füllten die Blechbläser in Uniform beim Benefizkonzert die St.Petri-Kirche aus, so dass die knapp 200 Zuhörer begeistert waren. Sie genossen nicht nur das Medley vom Musical „Cats“, schunkelten innerlich mit bei Polka oder Sting-Songs und lauschten emotional berührt dem Klassiker von Karussell „Als ich fortging“, nein, sie spendeten auch fleißig.

Für viele eine Herzensangelegenheit

„Über 8000 Euro sind jetzt auf dem Spendenkonto“, sagt Pastor Sebastian Gabriel und lobt die große Anteilnahme der Wolgaster. „Nach dem Brand sind viele Spenden eingegangen. Vor allem ältere Leute kommen zu mir und geben mal fünf oder zehn Euro. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit“, so Gabriel.

Für die Wolgaster auch, die während des Konzertes und danach reichlich Scheine in die Spendenbehälter legten. Dass es nun über 8000 Euro – vor dem Konzert waren es 3600 – sind, ist auch den vier Wolgaster Firmen zu verdanken, die jeweils 500 Euro gegeben haben, wie Bürgermeister Stefan Weigler nach Konzertende bekanntgab.

Kostenvoranschläge für Versicherung

Dass das längst nicht reicht, da sind sich Kirchengemeinde und Stadt einig. Der Schaden bei dem Brandanschlag wurde mit 350 000 Euro beziffert. Unbekannte hatten im Dach des Gebäudes, das gerade mit Fördermitteln an Dach und Mauerwerk saniert wird, Dämmwolle angezündet und so den Dachstuhl in Brand gesetzt. „Erst brennen Mülltonnen, dann Autos und jetzt eine Kirche. Das macht mir Angst“, sagt Gabriel, der Wochen danach noch immer nicht begreifen kann, wer eine mittelalterliche Kapelle anzündet.

Gegenwärtig ist die Kirchengemeinde dabei, die Kostenvoranschläge für die Versicherung zusammenzutragen. Die unterbrochenen Sanierungsarbeiten sollen nun fortgesetzt werden. „Ich gehe davon aus, dass das Mitte August weitergeht“, sagt der Pastor.

Dank an die Feuerwehren

Beim Konzert am Samstag dankte er den 77 Feuerwehrleuten von mehreren Wehren für ihren Einsatz am 13. Juni. „Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, St. Jürgen nun wieder zum Leben zu erwecken.“ Denn nicht nur das Feuer hat vieles zerstört, auch Löschwasser und Ruß haben der mitteralterlichen Kapelle, die zur Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri gehört, stark zugesetzt.

Am 13. Juni brach in der St.-Jürgen-Kapelle in der Wolgaster Breiten Straße ein Feuer aus. Quelle: Tilo Wallrodt

Das 600 Jahre alte Baudenkmal wird als Winterkirche genutzt. Zudem ist St. Jürgen Heimstatt für verschiedene Gruppen. Da ist ein rascher Wiederaufbau vonnöten. „Ich habe ja noch immer die Hoffnung, dass wir im November dort wieder reinkommen“, sagt der Pastor.

Die Idee für das Benefizkonzert hatte die Vizepräsidentin des Landtages, Beate Schlupp, die mit mehreren Vertretern der Landes-CDU auf Einladung vom Wolgaster Bürgermeister einige Tage nach dem Brand die Kapelle besichtigte und nach Möglichkeiten suchte, Geld für den Wiederaufbau zu beschaffen. Über den Innenminister kam die Anfrage bei Orchesterleiter Christof Koert. „Wir haben sofort zugesagt, um den Wiederaufbau der Kapelle zu unterstützen.“

Orchester-Mitglieder an der Impf-Hotline

Dass es in der Petri-Kirche nur acht Musiker waren, hatte seinen Grund. „20 Leute von unserem Orchester waren in den vergangenen drei Monaten für die Impf-Hotline des Landes abgestellt. Da war Musik zweitrangig. Deshalb konnte ich nur mit dem kleinen Ensemble proben, was jetzt zu Konzerten unterwegs ist.“

Normalerweise kommen die verschiedenen Gruppen des Landesorchesters im Jahr auf 140 bis 150 Auftritte. „Schön ist, dass wir endlich wieder vor Publikum spielen dürfen. Wenn es dann noch für einen guten Zweck ist und in so einer schönen Kirche mit toller Akustik, umso besser“, sagt Koert, der beim Orchester sonst den Dirigenten gibt.

Wer mit einer Spende die Beseitigung der Brandschäden unterstützen möchte, kann das auf dem Gemeindekonto unter dem Kennwort „St. Jürgen“ tun:

Empfänger: Kirchengemeinde Wolgast

IBAN DE 92 1505 0500 0371 0014 98 (Sparkasse Vorpommern)

Von Henrik Nitzsche