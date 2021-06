Konzerte abgesagt: Diese Stars kommen 2021 nicht nach Heringsdorf

Heringsdorf

Auf dem Heringsdorfer Sportplatz wird es in diesem Jahr am ersten August-Wochenende keine Konzerte geben. Wie der Eigenbetrieb der Kaiserbäder jetzt informierte, wurden viele Termine des Ben Zucker Open Air Sommers 2021 verschoben. Davon betroffen ist auch das geplante Konzert am 7. August in Heringsdorf. Die Veranstaltung soll nun am 13. August 2022 stattfinden.

Ebenso abgesagt wurde das für den 8. August 2021 geplante Konzert im Rahmen der Lea Treppenhaus Sommer Tour. Laut Veranstalter will Lea ihren Auftritt in den Kaiserbädern nun am 14. August 2022 nachholen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es vom Veranstalter.

Von OZ