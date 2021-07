Koserow

Wenn Jenny Hartkopf morgens auf Arbeit erscheint, dann schläft ein Großteil ihrer Gäste noch. Kurz vor 6 Uhr beginnt an diesem traumhaften Sommermorgen ihre Schicht. Die Vögel zwitschern in den Bäumen, draußen ist es noch angenehm kühl und der Tag ist noch frisch. Für die gelernte Restaurantfachfrau aus Zinnowitz beginnt nun die Arbeit.

Bevor sie allerdings an die richtige Arbeit geht, zieht sie sich ihr Dirndl an. Nein, sie arbeitet nicht in mehreren hundert Metern Höhe auf einer bayerischen Alm und versorgt Gäste mit Weißbier, Brezel und Leberknödel. Die 32-Jährige heuert an der schmalsten Stelle Usedoms, fast gleichauf mit dem Meeresspiegel, im Forsthaus Damerow in Koserow an.

Mehr als 100 Plätze müssen eingedeckt werden

Viel Zeit zum Reden bleibt der gebürtigen Anklamerin an dem Morgen nicht. Rund 100 Plätze an 25 Tischen müssen eingedeckt werden. Dazu noch die Schirme aufspannen, Sitzpolster rausholen und so weiter. „An der Frühschicht ist das Besondere, dass man noch die ,Ruhe vor dem Sturm’ genießen kann“, sagt sie und spannt mit einem gekonnten Griff den riesigen Schirm auf.

Bis spätestens 7.30 Uhr muss Jenny Hartkopf mit ihrem Team alles hergerichtet haben. „Die Küche kümmert sich um Rührei, Aufstriche, Brot und Co., wir um den Rest“, sagt sie. Danach kommen die Gäste zum Frühstück. In diesen Tagen ist das Hotel so gut wie bis auf das letzte Bett ausgebucht.

Auch die Sitzpolster müssen verteilt werden. Quelle: Hannes Ewert

Nach der Schule eine Ausbildung in der Gastronomie

Seit ihrer Ausbildung arbeitet Jenny Hartkopf in der Branche. „Ich wollte schon immer was für und mit Menschen machen“, erklärt sie. So richtig wusste sie es allerdings nicht, wo es sie hintreibt. Nach der Schule entschied sie sich für einen Job in der Gastronomie. „Damals kam man teilweise nur noch durch gute Beziehungen an die Jobs. Mein Vater kannte hier jemanden und hat mal gefragt. So kam alles zustande“, erzählt sie.

Unter mehreren Bewerbern wurde Jenny ausgewählt. Vor zwei Jahren wurde sie stellvertretende Restaurantleiterin. Heute ist die Situation in der Branche genau andersrum. Viele Unternehmen buhlen um die Gunst der jungen Leute, und es gibt kurz vor dem Ausbildungsstart mehr offene Lehrstellen als Bewerber.

Bis 7.30 Uhr müssen Teller, Tassen, Besteck und Co. auf den Tischen stehen – dann kommen die Gäste. „Viele der Urlauber kommen immer wieder zu uns. Zu den Stammgästen hat man schon eine schöne Beziehung aufgebaut und kennt einen Teil ihrer Lebensgeschichte“, sagt sie. Bis 10.30 Uhr dreht Jenny ihre Runden im Restaurant und im Außenbereich. Dann wird abgeräumt, denn um 11.30 Uhr beginnt schon die Mittagszeit.

So bekommt man besonders viel Trinkgeld

Für gewöhnlich arbeitet Jenny Hartkopf in den Abendstunden. „Die Zeit ist aus meiner Sicht spannender, denn man kommt mit den Gästen auch ins Gespräch. Am Morgen hat man dafür relativ wenig Zeit, weil viele Gäste auf einmal kommen“, sagt sie.

Und ein Faktor sei ganz entscheidend, warum das Abendgeschäft für die Angestellten in der Gastronomie generell lohnenswerter ist: das Trinkgeld. Ihre Tipp für ein gutes Trinkgeld: viel kommunizieren, eine offene Art und das „Zwischenmenschliche“. „Der Gast muss spüren, dass du den Job mit einer gewissen Leidenschaft machst. Sonst funktioniert es nicht“, sagt sie. Und am Ende des Tages landet somit auch das ein oder andere Trinkgeld in der Tasche der Angestellten.

Nach der Schicht wird Sport getrieben

Um 14.30 Uhr endet die Schicht für diesen Tag. Danach hat Jenny Zeit für all die Annehmlichkeiten, die man in der Hochsaison auf Usedom erleben kann – zum Strand gehen, Fahrrad fahren oder auch laufen. „Ich laufe trotz meines sehr bewegungsintensiven Berufs noch gerne nach Feierabend eine Runde von Ort zu Ort“, sagt sie. Hunderte Kilometer kommen somit noch pro Jahr hinzu. Übrigens: Auf Arbeit spult die junge Frau in einer Schicht bis zu 30 000 Schritte ab. „Das habe ich mal mit meiner Uhr gemessen.“

Von Hannes Ewert