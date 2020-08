Koserow

Dunkle Schokolade, es ist der Renner in diesem Jahr im Eiscafé Moritz in Koserow, das auch in diesem Jahr wieder beim großen OZ-Eisdielentest auf Platz 1 im Regionalausscheid für den Bereich Usedom und Umland landete. Es gibt die dunkle Schokolade sogar in veganer Form. „Ich freue mich riesig, dass ich auch in diesem Jahr wieder gewinnen konnte“, sagt Doreen Grambow-Knuth, die Inhaberin.

„Mir ist es sehr wichtig, dass ich auf meine Arbeit positive Resonanz erhalte. Fast 700 Stimmen - das ist der Lohn für Freundlichkeit, Schnelligkeit und Kreativität“, so die 44-Jährige. Gemeinsam mit Mann und Eltern kredenzt sie jeden Tag Hunderten Gästen die leckersten Eisvariationen. „Die hat alle mein Papi entwickelt. Das macht er seit 30 Jahren. Er denkt sich alles aus, und zwar so perfekt, dass wir anderen beim Probieren nichts zu beanstanden haben“, sagt Doreen Grambow-Knuth.

Viel Lob von den Gästen

Ines Beschnitt aus Koserow ist eine ihrer treuesten Gäste. Sie lobt das Eiscafé sehr. „Hier wird man immer freundlich bedient, es schmeckt sehr lecker, sieht alles adrett aus und in Coronazeiten wird hier auf Desinfektion allergrößter Wert gelegt. Der Sieg ist sehr verdient“, findet sie und hofft genau wie die Inhaber, dass nun ganz viele Gäste und Insulaner für das Eiscafé Moritz beim Landesausscheid voten.

Zweiter Platz für Gelatoni

Claudia Schulte aus Berlin und Klaus Völkl aus München sind jedes Jahr im Usedom-Urlaub häufige Gäste im „Gelatoni“. Weil der Inhaber nur nette Gäste bedienen möchte, haben sie sich sogar extra T-Shirts bedrucken lassen. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Eis zum Zergehen“, schreibt ein zufriedener Kunde nach dem Besuch des Eiscafés Gelatoni in Zinnowitz auf die Homepage. Zufrieden sind wohl sehr viele Gäste gewesen, denn das Café in der Neuen Strandstraße hat es beim großen OZ-Eisdielentest auf Usedom aufs Treppchen geschafft. Und sich ganz knapp vor dem Bansiner Eiscafé Florian den zweiten Platz gesichert. „Das freut uns riesig“, sagt Lirim Berisha, Geschäftsführer vom Gelatoni. Er hat auch eine einfache Erklärung für die Beliebtheit: „Was wir anbieten, machen wir mit Herz und Seele.“

Im Angebot ist natürlich Eis, viel Eis. Um die 50 Sorten könnten in dem Haus produziert werden. „16 bieten wir täglich an. Wir variieren mit den Sorten“, sagt Berisha. An den Klassikern habe sich nichts geändert – Vanille, Schoko, Stracciatella. „Viele probieren auch das Pistazieneis und unsere dunkle Schokolade. Die ist schwarz wie die Nacht“, meint der gebürtige Wolgaster.

Früher Eis aus dem Strandkorb

Um 9 Uhr startet die Eisherstellung im Café. „Nach alter Familientradition“, sagt Lirim Berisha, ohne Details der Rezeptur zu verraten. Vor der Eröffnung des Cafés im Jahre 2017 betrieb er zehn Jahre lang eine Eisproduktion in der Zinnowitzer Wachsmannstraße. Damals verkaufte er das Eis aus dem Strandkorb heraus, heute hat er sein eigenes Restaurant.

Bei Gelatoni gibt es natürlich auch Eisbecher – „mit reichlich Früchten“, wie er betont. Der Erdbeerbecher werde noch immer am meisten bestellt. Seine Familie betreibt Obststände, sodass der Weg von geschnittenen Erdbeeren, Mango, Nektarinen, Kiwis oder Weintrauben ins Eis keine logistische Herausforderung bedeutet.

Schwarzwälder Kirschtorte gibt’s hier als Eis

Die Schwarzwälder Kirschtorte dürfte in Deutschland zu den beliebtesten zählen. Im Café „Florian“ in Bansin gibt es die Sahnetorte auch als Eis. Und nicht nur die, denn die Geschmacksrichtungen für die begehrte Leckerei im Sommer sind vielfältig, wie Susanne Soós sagt. Die gebürtige Erfurterin betreibt mit ihrem Mann seit 2014 das Café in der Bergstraße. „90 Sorten haben wir im Programm. Täglich bieten wir 25 bis 30 an“, sagt sie. Dazu kommen auf der Karte Kuchen, Torten, Crêpes, Pasta und Salate.

Vielleicht hat gerade die große Eisvielfalt den Ausschlag gegeben, dass die Bansiner beim Eisdielentest den dritten Platz geholt haben. „Das ist eine schöne Überraschung. Ich denke mal, dass wir mit unserer schnellen, freundlichen Bedienung und dem leckeren Eis überzeugen“, sagt Susanne Soós. Zu den Klassikern, wie Schoko und Vanille, kann hier eben auch Waldmeister-, Apfel, Avocado- oder Zartbittereis bestellt werden.

Besondere Aktion vor Corona

Die Drittplatzierten beim OZ-Eisdielentest: Susanne Soós (l.) und Bruna vom Bansiner Café Florian. Für Gäste gibt es gleich Krokantbecher und Erdbeercrêpes. Quelle: Henrik Nitzsche

In der großen Eisküche würden die drei Eismaschinen ab 7 Uhr laufen. „An guten Tagen verarbeiten wir 200 Liter“, so die Chefin. Das Café bietet drinnen und draußen insgesamt 280 Gästen Platz. In Coronazeiten sind es deutlich weniger. Im März hatten die „Florianer“ einen Tag vor der verordneten Schließung mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Weil für den nächsten Tag das Eis schon produziert war, luden sie die Einheimischen ein, mit kleinen Schüsseln und Schalen vorbeizukommen und gratis Eis mitzunehmen. „Die Resonanz war sehr gut“, so die Chefin, die vom Eis gar nicht genug bekommen kann. „Jeden Abend esse ich meine drei Kugeln Eis.“

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz