Koserow

Großer Schreck für eine 66 Jahre alte Urlauberin: Am Montagmorgen ging sie mit ihrem Mann und dem Enkelkind am Strand von Koserow spazieren und als sie ihre Handtasche in einem Strandkorb abgestellte, war diese wenig später spurlos verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich in der Handtasche Ausweisdokumente, Karten und die Geldbörse. Laut Polizei wollte sie die Tasche nur kurz abstellen.

Die Urlauberin hofft, dass die Tasche irgendwo gefunden wurde und im Fundbüro abgegeben wird. Der Schaden beläuft sich auf 265 Euro.

Die Polizei rät –auch bei einfach Strandbesuchen – hochwertige Gegenstände zu Hause zu lassen. Auch Eheringe sind schon am Strand beim Spielen im Wasser verloren gegangen. Er rutschte durch das kältere Wasser einfach vom Finger.

Hannes Ewert