Koserow

Ein Kajakfahrer ist am Samstagabend aus dem Achterwasser gerettet worden, nachdem er bei starkem Wind gekentert war. Der 47-Jährige wollte von der Insel Görmitz nach Koserow auf Usedom fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe er die Witterungsverhältnisse unterschätzt. Er sei wegen des immer stärker werdenden Windes und des daraus resultierenden Wellengangs gekentert. Seine Versuche, das Kajak wieder umzudrehen, seien gescheitert. Dann sei es dem Mann gelungen, einen Freund an Land mit dem Handy von dem Unglück zu informieren. Dieser wiederum rief die Rettungskräfte, die den 47-Jährigen aus dem Wasser zogen. Elf Feuerwehrleute seien dabei im Einsatz gewesen.

Von RND/dpa